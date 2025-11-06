“Voy a terminar con todo”: el último mensaje de Marshawn Kneeland, jugador de Dallas Cowboys, antes de dispararse

La muerte de Marshawn Kneeland conmocionó este jueves a la NFL. Tras ser hallado sin vida, la policía reportó que el jugador sufrió una herida de bala autoinfligida.

La cadena TMZ Sports publicó los audios de la comunicación interna entre los oficiales la noche del miércoles en Texas. En las grabaciones se puede escuchar el momento en el que Catalina, la novia de Kneeland, reportó que el jugador le envió un mensaje de despedida asegurando que acabaría con todo.

La pareja de Kneeland también detalló que estaba armado y tenía antecedentes de problemas mentales. “Voy a terminar con todo”, habría sido el mensaje de despedida que le envió el extremo defensivo.

En las grabaciones entre oficiales que estaban en el lugar de los hechos y la central, se informó que desde la NFL hubo un llamado de alerta a las autoridades para advertir que uno de sus jugadores corría peligro.

“El sujeto estaba enviando mensajes de despedida a su familia”, oye en los audios. Posteriormente, se mencionó que estaban en contacto con Dallas Cowboys.

Las últimas horas de vida de Marshawn Kneeland

La noche de Kneeland fue bastante ajetreada. Según reportes de la Policía de Frisco, Kneeland estuvo involucrado en una persecución alrededor de 10:30 de la noche. El jugador de 24 años logró evadir las patrullas luego de supuestamente haber cometido una infracción de tránsito.

Sin embargo, minutos después los agentes localizaron el vehículo estrellado en Dallas Parkway, pero el jugador no estaba en el lugar. Se reportó inicialmente que huyó caminando.

Casi tres horas después, cerca de la 1:30 de la madrugada, hallaron su cuerpo en un baño portátil con una aparente herida de bala autoinfligida.

El pasado lunes, Nkeeland anotó un touchdown contra Arizona Cardinals. Durante el Monday Night Football de la Semana 9, Marshawn recuperó un despeje bloqueado en la zona de anotación, marcando su primer y último touchdown como profesional.



