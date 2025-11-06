Marshawn Kneeland, jugador de Dallas Cowboys, murió a los 24 años

La NFL y el mundo del deporte en Estados Unidos amanecieron conmocionados con la repentina muerte de Marshawn Kneeland. Este jueves Dallas Cowboys dio a conocer el fallecimiento del extremo defensivo de 24 años.

“Es con extrema tristeza que Dallas Cowboys comparte que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana”, dijo el equipo en un comunicado.

“Marshawn era un querido compañero de equipo y miembro de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones con respecto a Marshawn están con su novia Catalina y su familia”, expresaron.

De momento no se conoce la causa de la muerte ni la localización donde ocurrió. El pasado lunes, Nkeeland anotó un touchdown contra Arizona Cardinals.

Durante el Monday Night Football de la Semana 9, Marshawn Kneeland recuperó un despeje bloqueado en la zona de anotación, marcando su primer touchdown como profesional.

Fue una jugada destacada en la derrota de Cowboys ante Arizona, y representó un hito personal para el ala defensiva de 24 años. Tres días después de su primer touchdown, murió.

Marshawn Kneeland nació en Grand Rapids, Michigan. Asistió a Godwin Heights High School en Wyoming, donde no solo fue capitán del equipo de fútbol americano, sino que también estableció récords escolares en placajes, tackles por pérdida y capturas.

Su talento atlético se extendía a la pista: fue campeón regional en los 400 metros y destacado saltador de altura, reconocido en todas las conferencias. En 2019, dio el salto a Western Michigan University, donde consolidó su perfil como ala defensiva.

Durante su carrera universitaria, disputó 38 partidos, acumulando 149 tacleadas, 13 capturas y tres balones sueltos forzados. En 2022, estuvo cerca de transferirse para jugar bajo las órdenes de Deion Sanders en Colorado, pero finalmente decidió permanecer en su estado natal.

En 2024, Dallas Cowboys seleccionó a Kneeland en la segunda ronda en el draft. Específicamente en la posición 56. Jugó en 11 partidos durante su temporada de novato y apareció en siete en 2025, registrando su primer saqueo de carrera en la Semana 1.

En 18 partidos de carrera de la NFL, Kneeland tuvo 26 placajes, un saqueo, un balón suelto forzado y un pase defendido.

Dallas Cowboys atraviesa su semana de descanso tras una primera mitad de temporada con récord de 5-4. El equipo aprovecha la ‘bye week’ para reordenar piezas, sanar lesiones y procesar el impacto emocional por la reciente pérdida de Marshawn Kneeland. El próximo compromiso será el lunes 17 de noviembre, cuando reciban en casa a Houston Texans.



