African Food on Wheels retira lotes de pescado seco en el Bronx por riesgo potencial a la salud

La empresa African Food on Wheels del Bronx, Nueva York retira del mercado 28 cajas de pescado seco, sin eviscerar (sin órganos internos), lo que representa un riesgo para la salud, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El pescado sin eviscerar es un riesgo para la salud, ya que podría estar contaminado con Clostridium botulinum, una bacteria que puede causar enfermedades graves o la muerte.

El problema se descubrió luego de que una inspección y un análisis de la FDA revelaran que el producto no había sido eviscerado correctamente.

¿Cómo identificar el producto retirado del mercado?

Las autoridades sanitarias aconsejan a los clientes no consumir el producto, incluso si su aspecto u olor parecen normales. A continuación el detalle del producto retirado del mercado:

Pescado seco al horno (SCOMBEROMORUS CAVALLA).

Tamaño Específico: Debe tener más de 12,7 cm de longitud.

Debe tener más de 12,7 cm de longitud. Empaque: Se encuentra en una caja de cartón corrugado marrón.

Se encuentra en una caja de cartón corrugado marrón. Punto de distribución : Fue distribuido únicamente a clientes que compraron en African Food on Wheels Inc.

: Fue distribuido únicamente a clientes que compraron en African Food on Wheels Inc. Ubicación: 1376 Randall Avenue, Bronx, NY 10474.

¿Qué hacer si compró el pescado?

Aunque hasta la fecha no se han reportado enfermedades, se insta a los clientes a evitar el consumo del producto para prevenir enfermedades.

La recomendación es desecharlo o regresarlo al lugar de la compra para un reembolso. En caso de comentario y dudas puede comunicarse con la empresa a través de africanfoodonwheelsinc@gmail.com o al 646-632-2911 de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 (hora del este).

Según la FDA, el botulismo, es una forma de intoxicación alimentaria potencialmente mortal, puede causar los siguientes síntomas: debilidad general, mareo, visión doble y dificultad para hablar o tragar.

También son frecuentes la dificultad para respirar, la debilidad muscular, la distensión abdominal y el estreñimiento. Quienes presenten estos síntomas deben buscar atención médica de inmediato.

