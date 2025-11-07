Astronautas chinos retrasan su regreso a la Tierra por posibles daños a su nave por escombros 

La misión tripulada Shenzhou-20, con tres astronautas a bordo, ha retrasado su regreso a la Tierra tras detectarse un posible impacto de desechos espaciales contra su cápsula. El aterrizaje estaba previsto para el 5 de noviembre, pero la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA) decidió posponerlo de manera preventiva.

Según Associated Press (AP), la nave podría haber sufrido daños menores en su estructura exterior debido a fragmentos orbitales, lo que llevó a las autoridades a realizar inspecciones adicionales antes de autorizar el descenso. La tripulación se mantiene en la estación Tiangong, donde continuará con tareas de mantenimiento mientras se completan las revisiones técnicas.

Una colisión que altera el calendario de regreso

De acuerdo con Reuters, los sensores de la nave detectaron un posible golpe de microescombros durante las maniobras previas al desacoplamiento. Aunque los sistemas vitales permanecen operativos, los ingenieros de la CMSA están evaluando la integridad de los paneles exteriores y la protección térmica, elementos clave para un reingreso seguro a la atmósfera.

Hasta el momento, la agencia china no ha comunicado una nueva fecha de retorno, pero aseguró que la tripulación se encuentra en buen estado físico y psicológico. Los astronautas disponen de suficientes suministros para prolongar su estancia en órbita durante varios días más, mientras los equipos en tierra analizan las posibles consecuencias del impacto.

La amenaza creciente de los desechos espaciales

El incidente reaviva la preocupación global por la basura espacial, un problema que afecta a todas las agencias y programas tripulados. Según la Agencia Espacial Europea (ESA), más de 36.000 fragmentos de escombros orbitan actualmente la Tierra, muchos con capacidad para perforar el fuselaje de una nave o destruir satélites activos.

China ya había tenido que realizar maniobras evasivas en 2021 para evitar colisiones con restos de cohetes. Esta vez, el suceso pone a prueba la resiliencia de su programa espacial y subraya los riesgos que enfrentan las misiones en órbita baja.

China acelera su expansión en el espacio

El aplazamiento de la misión Shenzhou-20 coincide con una etapa de fuerte impulso para el programa espacial chino. Apenas unos días antes, el país celebró el lanzamiento exitoso de la Shenzhou-21, que llevó a una nueva tripulación hasta la estación Tiangong. Entre ellos se encontraba Wu Fei, de 32 años, reconocido como el astronauta más joven de China en alcanzar la órbita, un símbolo del relevo generacional dentro del cuerpo de astronautas del país.

Estos avances consolidan la posición de China como una de las principales potencias espaciales del mundo. En los últimos meses, el programa Shenzhou ha logrado hitos técnicos, como la caminata espacial más larga registrada por el país, de más de nueve horas, y ha anunciado la futura incorporación de astronautas extranjeros, incluido un representante de Pakistán, a su estación orbital.

