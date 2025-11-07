Cristiano Ronaldo bromea y se declara más guapo que David Beckham

La personalidad de Cristiano Ronaldo siempre ha sido tan comentada como su talento en el campo. En su más reciente conversación con el periodista británico Piers Morgan, el delantero del Al Nassr volvió a hacer gala de su confianza y sentido del humor al abordar un tema fuera del fútbol: su atractivo físico.

El diálogo, que ocurrió en un ambiente relajado y con risas de por medio, puso en la mira a David Beckham, una de las figuras históricas más reconocidas a nivel global por su apariencia y su impacto en la moda.

La pregunta de Morgan invitó directamente a Cristiano Ronaldo a compararse con el exjugador del Manchester United y el Real Madrid. La respuesta del portugués no solo fue rápida, sino que utilizó palabras que reflejan su auto-percepción de estrella absoluta”.

¿Quién es más guapo: tú o David Beckham?”, preguntó el periodista. Cristiano Ronaldo, con una sonrisa, respondió: “No me gusta compararme con nadie. Pero en mi opinión… soy más guapo que él.”

David Beckham estuvo acompañado de su esposa y tres de sus hijos. Crédito: Antonio Calanni | AP

El atacante portugués elevó el tono de la broma al hacer una clasificación más detallada de las apariencias de ambos, sugiriendo que su físico es impecable. “Soy perfecto. David, bueno, está bien. Es normal.”

La afirmación de ser “perfecto” por parte de Cristiano y el calificativo de “normal” para Beckham se interpretaron como una broma llena de la autoconfianza que ha definido la carrera y la imagen pública del cinco veces ganador del Balón de Oro. El momento sirvió para recordar el estatus de icono global de ambos futbolistas, cuya fama trasciende los límites del deporte gracias a su imagen.

