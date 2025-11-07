Curiosidades electorales en Nueva York: ¿cómo fue la distribución entre los partidos y vecindarios en el triunfo de Mamdani?

Tras una feroz y costosa campaña, según la Junta Electoral de Nueva York, tomando en cuenta el 97.18% de las actas contadas (madrugada del 5 de noviembre), los resultados de la elecciones por la alcaldía fueron:



Zohran Kwame Mamdani 1,036,051 votos 50.39% del total

Andrew M. Cuomo 854,995 41.59%

Curtis A. Sliwa 146,137 7.11%

Eric L. Adams 6,382 0.31%

Irene Estrada 2,643 0.13%

Jim Walden 2,170 0.11%

Joseph Hernández 1,253 0.06%

En el caso de los partidos, los que más recibieron más apoyo fueron:

Partido Demócrata (Mamdani) 878,956 votos 42.75% del total

Fight and Deliver (Cuomo) 854,995 41.59%

Working Families (Mamdani) 157,095 7.64%

Partido Republicano (Sliwa) 136,347 6.63%

Safe&Affordable/EndAntiSemitism (Adams) 6382 0.31%

Según ello, la organización independiente que apoyó al ex gobernador Cuomo obtuvo casi los mismos votos que el Partido Demócrata, entre otras peculiaridades de los comicios a la alcaldía. De hecho, aunque Mamdani votó por sí mismo, irónicamente no lo hizo en la casilla demócrata sino en la del Working Families Party, confirmó su equipo de campaña.



Un mapa del Center for Urban Research (Graduate Center/CUNY) permite visualizar los resultados en cada vecindario de los cinco condados. Mamdani fue mayoría en gran parte de la ciudad, mientras Cuomo se impuso en el Upper East Side, West Village, Tribeca, Distrito Financiero, Flatiron, el extremo noroeste de Manhattan, el oeste de Queens y El Bronx, el sureste de Brooklyn y gran parte de Staten Island.

En cuatro distritos Mamdani venció en la siguiente proporción:

Brooklyn: 56.8% Mamdani, 37.3% Cuomo y 4.9% Sliwa

El Bronx: 51.5% Mamdani, 40.3% Cuomo y 7.1% Sliwa

Manhattan: 52.7% Mamdani, 43% Cuomo y 3.4% Sliwa

Queens: 47.3% Mamdani, 42.2% Cuomo y 9.7% Sliwa

Curiosamente, Mamdani obtuvo su menor proporción en Queens, pero arrasó en Astoria con 66% (Cuomo sólo 27%), el distrito que ha representado en la Asamblea estatal desde 2021. Staten Island fue el único condado donde Cuomo ganó (55.4%), e incluso allí Mamdani y Sliwa casi obtuvieron la misma cantidad: 22.7% y 21.3%.

“La polémica contienda por la alcaldía entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo ha llevado a casi 1,75 millones de neoyorquinos a votar en los centros de votación y a otros 124,000 a enviar sus votos por correo, lo que sitúa a la ciudad en camino de lograr su mayor participación electoral desde la década de 1960″, comentó Politico la noche del martes, antes de que se anunciara al ganador.