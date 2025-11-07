Gobierno de Trump asegura que trabaja para restaurar por completo los subsidios SNAP

El gobierno de Donald Trump aseguró este viernes que trabaja para restablecer por completo los subsidios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, del que dependen más de 42 millones de personas. Esto, después de que un tribunal federal ordenó que se garantizara el pago total de los beneficios pese al cierre prolongado de la administración.

Patrick Penn, subsecretario del Servicio de Alimentación y Nutrición, confirmó que el Departamento de Agricultura “está trabajando para implementar la entrega de los beneficios completos en noviembre, en cumplimiento con la orden del 6 de noviembre del Tribunal de Distrito de Rhode Island”.

Añadió que el Servicio de Alimentación y Nutrición completará los procesos necesarios para liberar los fondos y permitir su transferencia a los procesadores estatales encargados de emitir los pagos a los beneficiarios.

La declaración se conoció pocas horas después de que la administración Trump apelara la decisión judicial que la obliga a cubrir el 100% de los cupones alimentarios, en medio de un cierre gubernamental que ya se acerca a los 40 días.

El gobierno había propuesto inicialmente financiar solo la mitad de los beneficios durante noviembre, utilizando fondos de emergencia del programa. Luego elevó el compromiso al 65%, pero el tribunal determinó que la medida no era suficiente y ordenó la cobertura total.

Asimismo, el Departamento de Justicia argumentó en su apelación que las restricciones presupuestarias derivadas del cierre impiden encontrar los recursos necesarios. Por su parte, Trump calificó el fallo de “absurdo” y volvió a responsabilizar a los demócratas por la parálisis administrativa y la falta de fondos.

Estados comenzaron a liberar ayudas alimentarias

Mientras tanto, algunos estados comenzaron a distribuir los pagos de manera parcial y varios funcionarios locales anticiparon que podrían restablecer los beneficios completos la próxima semana, según reportó la cadena CNN.

En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom confirmó que los fondos ya están llegando a los beneficiarios. “Las ayudas alimentarias están empezando a llegar de nuevo a las familias californianas”, declaró en un comunicado citado por AP.

Un escenario similar se vive en Wisconsin, donde más de $104 millones de dólares en beneficios mensuales fueron cargados automáticamente a las tarjetas electrónicas de aproximadamente 337,000 hogares, detalló un portavoz del gobernador demócrata Tony Evers, de acuerdo con AP.

El estado pudo acceder a los fondos federales de manera casi inmediata porque solicitó a su proveedor de tarjetas electrónicas de beneficios que procesara los pagos del programa SNAP pocas horas después del fallo judicial del jueves, que ordenó restablecer el financiamiento total del programa.

