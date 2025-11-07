Laporta celebra el regreso del Barcelona al Camp Nou y lo define como “un legado para las futuras generaciones”

El FC Barcelona volvió a pisar el Spotify Camp Nou después de 894 días, en una sesión de entrenamiento a puertas abiertas ante 21,795 aficionados, un evento que marcó el inicio de la reapertura progresiva del remodelado estadio.

En ese sentido, el presidente del club Joan Laporta destacó la dimensión histórica de este regreso y la importancia del nuevo recinto para el futuro del club.

“Es el legado que daremos a las generaciones futuras de barcelonistas que podrán tener estos momentos míticos, podrán crecer en este Spotify Camp Nou, que es una joya arquitectónica y de la cual estamos muy orgullosos porque será el mejor estadio del mundo”, afirmó.

Un retorno progresivo

Tras el entrenamiento, Laporta calificó la jornada como “una jornada de alegría” y “un retorno al futuro” para la afición azulgrana. Explicó que el plan contempla una vuelta gradual al estadio, inicialmente con 27,000 espectadores, y posteriormente con un aforo de 45,000.

Asimismo, reiteró que el club trabaja para obtener cuanto antes la licencia de ocupación parcial correspondiente a la fase 1B, requisito necesario para acoger partidos oficiales, con el objetivo de debutar a finales de noviembre frente al Athletic Club (22/11) o ante el Alavés (29/11).

De igual forma, Laporta confirmó que el Barça mantiene conversaciones con la UEFA para disputar esta misma temporada algunos encuentros de Champions en su estadio: “Hemos iniciado gestiones con la UEFA para que, si estamos a tiempo, podamos jugar parte de la liguilla aquí. Hay un diálogo constructivo y somos optimistas”, comentó, destacando además que la comunicación con el organismo europeo es “buena”.

