Liliana Rodríguez atraviesa una irreparable pérdida: “Me dejas el corazón roto”

Liliana Rodríguez, a través de su cuenta de Instagram, manifestó el motivo por el cual se ha mantenido alejada de las redes sociales: tuvo una irreparable pérdida, ya que el pasado fin de semana despidió a su mascota y agregó que, sin duda, han sido días bastante complejos, según mencionó en un emotivo video que compartió.

“Tienen razón… He estado alejada de todo y de todos desde el sábado pasado… El domingo nos tuvimos que despedir de nuestro adorado LANCE… Mi amor, mi compañero, mi amigo… Qué semana tan difícil… Recién hoy pude escoger tus fotos, Puchi de Marre… me tiembla el dedo… no tenía el valor… Y tuve que esperar que regresaras a casa para poder culminar el vídeo”, escribió en su más reciente post.

La venezolana agregó lo mucho que extraña a su perro y que no sabe cómo llenar ese vacío que dejó; por ello, le agradeció públicamente por siempre haber tenido un amor incondicional para ella, por escucharla y por ser el apoyo que tuvo durante más de una década, razón por la cual no deja de recordarlo.

Liliana Rodríguez se despidió de su mascota luego de 15 años. | Instagram: @lilianarodriguezmorillo. Crédito: Cortesía

“Te extraño y me haces una falta inmensurable… Gracias por escuchar mis monólogos enloquecidos de tantas noches de insomnio… De tocadas de piano hasta que saliera el sol… Me dejas el corazón roto… falta de aire y demasiado espacio, demasiado silencio en casa… Aunque sé que nos volveremos a ver… Me toca esperar… en agradecimiento inmenso a DIOS por traerte a nuestras vidas por 15 años… En especial a la mía… Tú sabes por qué … Tu familia que te ama y extraña hoy y por siempre”, añadió.

Su hermana Lilibeth aprovechó para dejarle un mensaje en la publicación, donde añadió que les quedan todas las vivencias que tuvieron durante todo este tiempo y considera que, más adelante, en algún punto, se volverán a encontrar. Por ello, se queda con todo lo bonito y positivo que les ofreció.

“¡Nuestro amado varón! Hermana mía… ¡15 años disfrutándolo, consintiéndolo y amándonos! ¡Cuánta falta hace y hará siempre en casa, todos los días… pero estará siempre! ¡Su amor, su presencia, su existencia queda en nuestros corazones hasta que nos volvamos a ver… y volverá a forzar su hocico entre las piernas para terminar haciendo caballito! Tan hermoso, tan amado… ¡Nuestro varón Lance!”, escribió.

