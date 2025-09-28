Liliana Rodríguez dice que la música de Bad Bunny es basura

La actriz venezolana Liliana Rodríguez ha enviado un fuerte mensaje acerca de la música de Bad Bunny, exitoso reguetonero puertorriqueño.

Con la frontalidad que le caracteriza, la hija de Lila Morillo y José Luis Rodríguez aseguró en el podcast de Carolina Tejera que no le gustan los temas del ‘Conejo Malo’, quien se ha convertido en uno de los artistas más influyentes en el género urbano.

Todo empezó cuando habló de la relación que tiene con su hija Galilea a quien ha intentado orientar para que tome buenas decisiones en la vida, incluyendo los artistas que cree son ideales para que escuche.

“Galilea estuvo muy clara desde pequeña. Yo le dije, todo te es listo, pero no todo te conviene. Tú escoges si escuchas a la basura de Bad Bunny o escuchas a Rajmáninov. Tú escoges si quieres escuchar a una Cardi B, ¿cómo se llama la loca esta? O la otra colombiana, pero puedes escuchar Mozart o un Chopin”, dijo.

La artista explicó que a su hija la enseñó a ser exclusiva con lo que come y escucha, pues considera que son aspectos importantes para su desarrollo.

La expanelista del programa ¡Siéntese Quien Pueda! destacó que los papás tienen un papel importante para criar a sus hijos, independientemente de si eres o no soltera. “Cuando falta la cabeza de la familia, que es el hombre, con una gran responsabilidad; Dios le da doble porción de fuerza de búfalo a la mujer para que resuelva”, comentó.

En su opinión, no cambiaría nada de lo que hizo en la crianza de su hija: “Tienes que estar pendiente de lo que escuchan, con quiénes se reúnen, que tienen en el bolso, qué es lo que escriben. Es una tarea constante y no es de los profesores”.

El mensaje de la venezolana deja claro que tuvo una educación firme con su niña, para potenciar sus gustos y sobre todo ayudarla a obtener lo mejor en distintos aspectos.

