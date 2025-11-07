Mamá de Miss México envía un mensaje por el incidente ocurrido en Tailandia

Vanessa Ferbal es la madre de Fátima Bosch, Miss México, quien en días anteriores vivió una situación incómoda con el director del Miss Universe Tailandia, quien la ofendió públicamente, y el video se viralizó rápidamente a través de las redes sociales. Por ello, la progenitora de la modelo expresó su orgullo por la manera en que su hija ha sabido mantener su rostro en alto.

“Hoy mi corazón no me cabe en el pecho. Porque vi a mi hija defenderse, no con violencia, sino con dignidad, frente a alguien que intentó humillarla. Vi en ella la fuerza que un día soñé que tendría. Esa voz firme, esa mirada que no baja la cabeza, ese valor que nace de saberse valiosa”, escribió.

Ferbal añadió que, en su rol de madre, siempre deseó que ninguno de sus hijos tuviera que atravesar circunstancias tan complejas que les generaran algún tipo de sufrimiento. Sin embargo, en el caso de Fátima, comprendió que su hija ya se encuentra en la capacidad de poder defenderse ante cualquier situación que la vida le presente.

“Como madre, una quiere proteger siempre, evitarle el dolor… pero hoy entendí que mi hija ya sabe protegerse sola. Y eso me llena de orgullo. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que se respeta, que pone límites y que no permite que nadie la haga dudar de su valor o sentirse menos. Ella no solo se defendió a sí misma: defendió su esencia, su historia, y todo lo que le hemos enseñado con amor”, mencionó.

A su vez, Vanessa agregó que, a pesar de las palabras que mencionó su hija, eso no fue impedimento alguno para no sentirse indignada por ver como ese hombre trataba a su hija, razón por la cual considera que cada recomendación que le dio a su hija valió la pena frente a una situación que generó rechazo en el mundo.

“Y mientras mi corazón ardía en coraje e impotencia de ver lo que le hacían, la veía y pensé: ‘Valió la pena cada palabra, cada consejo, cada vez que le recordamos quién era’. Hoy no solo la aplaudo, la admiro. Porque mi hija no se dejó humillar… y eso la hace grande. Es mi hija, y es un MUJERÓN. Te adoro, Fátima de la Luz”, expresó.

Sigue leyendo:

· Osmel Sousa negó que su salida del Miss Universo sea por conflictos con la organización

· Andrea Meza defiende a Miss México tras incidente en el Miss Universo en Tailandia

· Miss Universo México Fátima Bosch denuncia discriminación frente al director de Miss Grand International en Tailandia