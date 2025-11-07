Opciones económicas para declarar impuestos, tras la desaparición del IRS Direct File

La eliminación del programa IRS Direct File, una opción simple y económica para declarar impuestos en 2026 por el gobierno de Donald Trump dejará a millones de estadounidenses en problemas para presentar sus declaraciones, además de incremento en los costos y la carga de tiempo para los contribuyentes.

El programa Direct File fue creado durante la presidencia de Joe Biden con el objetivo simplificar la declaración de impuestos federales a los estadounidenses y ahorrarles dinero. Inicialmente, se implementó como programa piloto para el año fiscal 2023, en beneficio de los contribuyentes de 12 estados para presentar sus declaraciones directamente ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Al año pasado, el programa se extendió a 25 estados.

Con la cancelación de este sistema, los expertos advierten que los estadounidenses tendrán que invertir más tiempo y dinero para presentar sus declaraciones. La exsecretaria del Tesoro con Joe Biden, Janet Yellen, estimó que el contribuyente estadounidense promedio gastaba $270 dólares y 13 horas para completar su declaración de impuestos sin el IRS Direct File.

“Redacté el proyecto de ley que creó la Presentación Directa de Impuestos porque las opciones gratuitas existentes eran insuficientes y las grandes empresas de preparación de impuestos habían sido sorprendidas con las manos en la masa utilizando prácticas engañosas para estafar a los contribuyentes y hacerles pagar de más”, dijo el senador Ron Wyden, demócrata por Oregón e integrante del Comité de Finanzas del Senado, en un comunicado.

Trump’s gives middle finger to the affordability crisis.



IRS announced it’s killing Direct File for 2026 — the only free tax-filing option that saved Americans $5.6M last year.



Trump — whose inaugural committee took $1M from TurboTax’s parent company — jumped on Truth Social… pic.twitter.com/8DNPCApwFl — Maze Love (@MazeLove14) November 6, 2025

¿Por qué el gobierno canceló el IRS Direct File?

Los críticos de esta plataforma afirmaron que su desarrollo costó mucho dinero a los contribuyentes, pero pocos estadounidenses lo utilizaron.

Según un informe del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Direct File tuvo la menor participación entre todos los programas gratuitos de preparación de impuestos, con poco menos de 141,000 declaraciones durante el piloto del año fiscal 2023.

Al año siguiente, con la participación de 25 estados, se presentaron 296,531 declaraciones, que equivalen a menos del 0.5% del total aproximado de 146 millones de declaraciones, pero costó al menos 41 millones de dólares, equivalentes a $138 dólares por declaración en promedio, según el informe.

Además, “debido a que no todas las funciones de apoyo de la agencia se incluyeron en el costo de Direct File, los $41 millones de dólares subestiman los costos reales de desarrollar, administrar y respaldar Direct File para el año fiscal 2024”, señala.

Por su parte, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, de Missouri, afirmó que: “resulta que los contribuyentes simplemente no querían utilizar el costoso e ineficaz programa gubernamental de presentación directa de declaraciones de impuestos, que habría convertido al IRS en el preparador, declarante y auditor de impuestos para los estadounidenses”.

🚨 IRS is shutting down Direct File, the free tax-filing tool started by Biden's team, after one year where it helped about 300,000 people file for free. Now under Trump, they'll improve the old Free File with companies like TurboTax, but critics say it helps big firms that… pic.twitter.com/uo6ceA9rWR — Comfortably Broke (@MrMakinMoves) November 7, 2025

Otras opciones para presentar tu declaración de manera económica

“Existen proveedores de software de bajo costo por todas partes, y algunos ofrecen versiones gratuitas para quienes tienen un formulario W-2 o simplemente les interesa”, explicó Richard Pon, contador público certificado de San Francisco a USA Today.

Entre las opciones gratuitas con las que cuentan los contribuyentes incluyen:

IRS Free File

Se trata de un software gratuito que ayuda a la preparación de impuestos, disponible en IRS.gov. Está diseñado por ocho empresas privadas asociadas con el IRS para contribuyentes elegibles. Esta herramienta cuenta con formularios rellenables para cualquier tipo de contribuyente que quiera presentar directamente su declaración, independientemente de sus ingresos.

Asistencia Voluntaria para la Declaración de Impuestos/Asesoramiento Tributario para Personas Mayores

Existe un grupo de voluntarios certificados por el IRS en algunas organizaciones comunitarias que ayudan de manera gratuita a contribuyentes elegibles a presentar sus declaraciones, incluyendo familias trabajadoras, personas mayores, personas con discapacidad y personas con dominio limitado del inglés.

El programa Tax-Aide de la Fundación AARP, que forma parte del programa de Asesoramiento Tributario para Personas Mayores, es considerado el programa gratuito más grande del país, atendido por voluntarios y ayuda a las personas a preparar y presentar sus declaraciones de impuestos. La fundación reportó que en 2024, casi 28,000 voluntarios ayudaron a casi 1.7 millones de contribuyentes a presentar sus declaraciones.

MilTax

Se trata de un programa administrado por el Departamento de Guerra que generalmente ofrece la preparación gratuita de declaraciones y software de presentación electrónica para las declaraciones de impuestos federales sobre la renta y hasta tres declaraciones de impuestos estatales sobre la renta para integrantes del Ejército y algunos veteranos, sin límite de ingresos.

H&R Block Online, edición gratuita

Si bien, H&R Block no participa más en Free File, este gigante de la preparación de impuestos cuenta con su propio servicio gratuito. En su sitio web reporta que el 52% de los contribuyentes cumplen los requisitos para acceder a la Edición Gratuita en Línea y su llenado es relativamente sencillo.

TurboTax Edición Gratuita

TurboTax también cuenta con el servicio de preparación gratuita de impuestos para contribuyentes con declaraciones relativamente sencillas, es decir, puede beneficiar a un 37% de las personas cuyas declaraciones cumplen con los requisitos.

TurboTax makers Intuit have lobbied the government for years to block free public tax-filing.



Now Trump has terminated the free IRS Direct File program, nearly a year after Intuit gave his inauguration $1M.



Money in politics is the root of our dysfunction. — Robert Reich (@RBReich) November 6, 2025

