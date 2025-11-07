Pablo Alborán estrena ‘KM0’, su álbum más personal y terapéutico

El cantante español Pablo Alborán estrenó ‘KM0’, su séptimo álbum de estudio y cuya naturaleza es sumamente personal para el artista malagueño. El álbum está disponible en todas las plataformas digitales.

‘KM0’ consta de 14 canciones y cuatro bonus tracks en el que explora una variedad de ritmos y estilos luego de tres años de silencio musical. En este nuevo álbum, Pablo Alborán se arriesga en la composición de la mayoría de sus canciones, y también asume la producción y arreglos de la mayoría de ellas.

No conforme con eso, Alborán explora diferentes géneros musicales como el country/folk, el merengue, el pop y la salsa.

En una entrevista previa con Billboard, Pablo Alborán reveló que este álbum es sumamente personal y nace del cambio que dio tras enfrentarse al dolor y la incertidumbre por la enfermedad de un ser querido.

Según explicó, uno pariente suyo enfrentó un transplante de médula, quimioterapia e inmunosupresión. Este proceso fue sumamente doloroso pero finalmente este ser querido se recuperó satisfactoriamente. Esta experiencia le hizo ver el lado más amable de las situaciones y por eso decidió expresar todos sus sentimientos en un sentido y profundo álbum.

“Uno vuelve cambiado. Y yo necesitaba mostrar esto porque siempre nos cuentan el lado oscuro de las cosas; pocas veces se habla de esperanza. Cuando llego a mi casa y vuelvo a escribir, escribo desde otro punto, desde otro lugar, desde otro sentimiento mucho más contundente, mucho más puro, digamos. Y sin pensar tanto en el algoritmo o en el estilo o en qué pensarán, qué sentirán”, dijo.

En ese sentido, Alborán explicó que el nombre del álbum hace referencia a un nuevo inicio.“Yo necesitaba escribir este álbum desde un lugar mucho más impulsivo y mucho más espontáneo. Y por eso decidí llamarlo KM0, porque no es volver atrás, no es retroceder, pero sí es volver a cantar como si fuera la primera vez, volver a sentir esta profesión como si fuera la primera vez”.

