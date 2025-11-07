Tesla aprueba paquete salarial de $1 billón para Elon Musk, a cambio de programa de metas ambiciosas

Elon Musk está cerca de convertirse en el primer billonario del mundo, luego que el consejo de accionistas de Tesla aprobó pagarle un paquete salarial récord de $1 billón de dólares, en caso de que logre alcanzar un ambicioso programa para que la empresa logre un valor de mercado de $8.5 billones en la próxima década.

Los accionistas de Tesla aprobaron un paquete salarial récord para su director ejecutivo, Elon Musk, que podría alcanzar casi $1 billón. El acuerdo sin precedentes fue aprobado por el 75% de los accionistas de Tesla, durante la general anual de la compañía, celebrada este jueves. La votación no incluyó el 15% de acciones de la empresa que Musk ya posee, por lo que la aprobación fue casi unánime.

El acuerdo exige a Musk, considerado actualmente el hombre más rico del mundo, aumentar drásticamente el valor de mercado de la empresa lo largo de los próximos 10 años, a cambio de entregarle cientos de millones de nuevas acciones. La junta reconoció que si no le ofrecían esta jugosa propuesta a su CEO corrían el riesgo de perderlo y era algo que la armadora no podía permitirse.

En caso de que el magnate cumpla con los objetivos financieros y operativos establecidos por Tesla en el periodo señalado le permitirían obtener ingresos promedio de $275 millones al día, superando con creces cualquier otro paquete salarial ejecutivo en la historia.

Tras el anuncio de la reunión realizada en Austin, Texas, Musk subió al escenario en medio de una ovación y bailó mientras los asistentes coreaban su nombre:

“Lo aprecio muchísimo. Lo que estamos a punto de emprender no es simplemente un nuevo capítulo en el futuro de Tesla, sino un libro completamente nuevo”, dijo Musk. “Otras juntas de accionistas son muy aburridas, pero las nuestras son un exitazo. ¡Miren esto! ¡Esto es increíble!”, agregó.

Actualmente, Musk no recibe ningún salario por parte de Tesla, pero el acuerdo incluye una concesión de acciones que le daría hasta $423.7 millones en acciones adicionales de Tesla durante los próximos 10 años. Dichas acciones podrían alcanzar la capitalización de hasta 1 billón, en caso de que la empresa logre el valor de mercado de $ 8.5 billones. La entrega de esto paquetes accionarios está distribuido en 12 bloques iguales.

Elon Musk and @Tesla_Optimus dance after the decisions from the Tesla shareholder meeting pic.twitter.com/SBkjZ6NSx3 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) November 6, 2025

Para que Tesla alcance los $8.5 billones en valor de mercado debe incrementar el valor de sus acciones en 466% respecto al precio actual. Esto significaría que su valor de mercado sea un 70% más alto que la compañía más valiosa del mundo, Nvidia, que alcanzó un valor récord de $5 billones de capitalización la semana pasada.

Musk ya cuenta con una fortuna estimada en $473,000 millones según el índice de multimillonarios de Bloomberg, provenientes en su mayor parte de su participación en Tesla, así como en las otras empresas que controla, incluyendo SpaceX y xAI.

Musk ha insistido en que necesita las acciones adicionales para controlar las decisiones de negocio de la empresa, por encima de que quiera tener una cantidad de dinero que no podría gastar.

“No es como si fuera a ir a gastar el dinero”, dijo Musk el mes pasado. “Tiene que haber suficiente control de voto para darme una fuerte influencia, pero no tanto como para que no se me pueda despedir si me vuelvo loco”.

Las metas que Elon Musk tiene que cumplir para recibir su billón

A cambio de la fortuna que Tesla se comprometió a otorgarle a Musk están aumentar el valor de mercado de la armadora de $1.4 billones, su valor actual, a $8.5 billones y poner en circulación $1 millón de vehículos autónomos conocidos como ‘Robotaxi’.

Sin embargo, sus primeras declaraciones del jueves estuvieron enfocadas en el desarrollo del robot Optimus, mostrando que su atención está puesta en este proyecto por encima de revitalizar el negocio de vehículos eléctricos de la compañía.

“Hay que entender en qué piensa Musk”, escribió el analista Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management, en X. “Su visión del ‘nuevo libro’ comienza con Optimus. Ni una palabra sobre coches, FSD ni robotaxis todavía”, agregó.

Tesla shareholders have approved one of the largest pay packages in corporate history, potentially worth up to $1 trillion for CEO Elon Musk over the next 10 years.#ElonMusk #Tesla #Trillionaire #kpixhttps://t.co/ydni7OGLqY pic.twitter.com/dvLXYNu1lC — CBS News Bay Area (@KPIXtv) November 7, 2025

Más adelante, Musk sí otorgó espacio en su discurso al avance en la conducción autónoma total (FSD en inglés), una función de asistencia al conductor que todavía requiere que los conductores estén atentos y listos para tomar el control del vehículo. En su mensaje, afirmó que Tesla se sentía “casi cómoda” permitiendo a los conductores “enviar mensajes de texto mientras conducen”.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses siguen investigando la eficiencia de la conducción autónoma de Tesla tras varios incidentes viales en los que los vehículos se saltaron semáforos en rojo o circularon en sentido contrario, provocando accidentes con heridos e incluso muertos.

Los proyectos que le quitan el sueño a Elon Musk

Musk y los ejecutivos de Tesla han desestimado estos problemas y señalan que Tesla busca revolucionar el mercado de simplemente vender vehículos eléctricos a vender autos autónomos, incluyendo una flota de “robotaxis”, además de robots humanoides, pues advirtió que los robots serán más grandes que el negocio automotor de la empresa, o cualquier otro negocio.

“Creo que va a ser el producto más grande de todos los tiempos, por mucho”, dijo. “Así que, más grande que los teléfonos celulares, más grande que cualquier cosa. Supongo que una forma de pensarlo es que cada ser humano en la Tierra va a querer tener su propio R2D2 o C3PO”.

JUST IN: Tesla shareholders approve Elon Musk’s up-to-$1T bonus package, tied to 10-year milestones.



Taking Tesla’s market cap from ~$1.5T to $8.5T is the top condition of the plan.



Musk would get equity equal to ~1% of Tesla stock per milestone met, across 12 tranches.



Over… pic.twitter.com/DyjZC48IXz — Bay Area Times (@BayAreaTimes) November 7, 2025

Incluso aseguró que los robots de Tesla podrían reemplazar a los cirujanos, poner fin a la pobreza mundial y remodelar el orden económico global, con un costo significativamente bajo de unos $20,000 cada uno, es decir, el costo aproximado que tiene un automóvil.

Lo preocupante es que todos estos desarrollos aún se encuentran en desarrollo y no han salido a la venta y Musk tendrá que atender primero los problemas actuales de la compañía para cumplir con las grandes promesas que tiene para el futuro de su tecnología.

Una noticia que revaloró las acciones de Tesla

Tras el anuncio, las acciones de la armadora subieron ligeramente en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa. La noticia es un alivio ya que las ventas de la compañía han caído en picada como efecto de la cercanía que Musk tuvo con el gobierno de Donald Trump a principio del año. Sin embargo, la relación se rompió hace unos meses y permitió al magnate enfocarse en sus negocios.

Sigue leyendo:

– Aranceles de Trump le cuestan $300 millones a Tesla; sus acciones siguen cayendo

– Imponen multa millonaria a Tesla en Florida, por accidente con su plataforma Autopilot

– Ventas globales de Tesla se desploman en segundo trimestre 2025; BYD sigue creciendo