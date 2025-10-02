Elon Musk establece marca como la primera persona con $500,000 millones en patrimonio

Elon Musk estableció otro hito como el hombre más rico del mundo, luego que este miércoles Forbes confirmó que se convirtió en el primer individuo con un patrimonio de $500,000 millones de dólares, gracias a un repunte en las acciones de Tesla y el crecimiento de sus empresas como SpaceX y xAI.

De acuerdo con el rastreador de multimillonarios en tiempo real de Forbes, el magnate de origen sudafricano estableció esta marca a las 15:30 horas ET de este miércoles. Previamente se había convertido en la primera persona con una fortuna de $400,000 millones de dólares en diciembre de 2024 y supera en $150,000 millones de dólares a Larry Ellison, el segundo magnate más grande de mundo.

Musk cerró el miércoles con una fortuna ligeramente debajo de la línea del medio billón, con $499,100 millones.

¿Cómo superó Elon Musk lo $500,000 millones de dólares?

El reporte indica que las acciones de Tesla subieron casi un 4% a las 15:30 horas ET, generando ganancias aproximadas de $9,300 millones a la fortuna de Musk. Pero en realidad el verdadero factor que disparó su fortuna fue su anuncio en abril de que dejaría su puesto como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del presidente Trump para dedicarse de lleno a detonar las ganancias de Tesla.

Esta marca es solo uno más de los hitos que Musk ha logrado desde la pandemia, cuando su patrimonio neto estaba estimado en solo $24,600 millones de dólares. En ese momento, Tesla tuvo un repunte en sus acciones y se convirtió en la quinta persona en la historia en superar la fortuna de $100 mil millones de dólares en agosto de 2020.

En enero de 2021, se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez, cuando su fortuna llegó casi a los $190,000 millones. Luego, en septiembre de 2021, se convirtió en la tercera persona en la historia en superar los $200,000 millones, detrás de Jeff Bezos, dueño de Amazon y el francés Bernard Arnault del conglomerado de bienes de lujo LVMH.

Luego, superó los $300,000 millones en noviembre de 2021 y, finalmente pasó el hito de los $400,000 millones en diciembre de 2024.

Si mantiene ese ritmo, el magnate podría convertirse en el primer billonario del mundo antes de marzo de 2033, cuando se cumpla la primera de las dos fechas de adquisición de su paquete salarial de Tesla, por $1 billón de dólares. Pero, Musk declaró que su verdadera relevancia no tiene que ver con el dinero:

“No se trata de ‘compensación’, sino de tener suficiente influencia sobre Tesla para garantizar la seguridad si construimos millones de robots“, escribió en septiembre en X. “En el futuro me pueden echar firmas activistas de asesoría para accionistas que ni siquiera poseen acciones de Tesla, no me siento cómodo con ese futuro”.

Las fuentes de la fortuna de Elon Musk

Con la capitalización bursátil de Tesla de nuevo a un 10% de su máximo histórico alcanzado en diciembre, la participación del 12% de Musk en la compañía ahora está valuada en $191,000 millones de dólares, como la principal fuente de su fortuna.

Además, Musk tendría otro paquete de acciones basadas en el rendimiento del paquete de compensación del CEO de 2018, que hoy valdrían $133,000 millones de dólares, si la indemnización no hubiera sido anulada por un juez de Delaware en enero de 2024.

Forbes solo calcula el 50% del valor de estas operaciones a la espera de la apelación que Musk interpuso ante la Corte Suprema de Delaware.

Mientras tanto, en septiembre, la junta directiva de Tesla ofreció otro paquete salarial récord que podría otorgarle a Musk acciones adicionales por un valor de hasta $1 billón de dólares (antes de impuestos y el coste de desbloquear las acciones restringidas) si Tesla logra una serie de rendimiento “impulsados ​​por Marte”, entre ellos multiplicar por más de ocho su capitalización bursátil durante los 10 años de vigencia de la indemnización.

Además, las acciones que tiene Musk en su fabricante de cohetes, SpaceX, que fundó en 2002, están valuadas en unos $400,000 millones de dólares según una oferta pública de adquisición privada en agosto, con una ganancia de $50,000 millones respecto a diciembre de 2024. Musk posee una participación estimada del 42% en SpaceX, valorada en $168.000 millones.

Otra fuente de ingreso es xAI Holdings, que apenas fundó en marzo con la fusión de su nueva empresa de inteligencia artificial xAI, con su red social X, que adquirió en 2022, que le dio un valor estimado en $113,000 millones. En esta empresa, Musk posee una participación estimada del 53%, valuada en $60,000 millones de dólares.

Los tres magnates más ricos del mundo

La lista de magnates con las mayores fortunas del mundo, detrás de Musk ($500,000 millones), y Larry Ellison ($350,000 millones), que superó en septiembre gracias a un tirón en bolsa de Oracle, sigue con Mark Zuckerberg, dueño de Meta con $246,000 millones.

