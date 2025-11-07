“Yo misma lo mataría”: hermana de pistolero suicida que causó masacre familiar en Nueva York

“Si dependiera de mí, mataría a mi hermano yo misma”, declaró al Daily News Tangier Stukes, la devastada hermana de Kaseem Stukes, un hombre que según la Policía de Nueva York mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx.

No está claro el motivo de la masacre. Tangier afirmó que desearía poder resucitar a su hermano para ser ella quien lo matara: “¡Lo despertaría, le dispararía en la cabeza! ¡Lo despertaría, le dispararía otra vez!”. Según NYPD, Kaseem asesinó a tiros a su madre de 75 años (Theresa Stukes), a su hija de 26 (Kianna Stukes, asistente dental) y a su novio de larga data, Andrew Reynoso (33), antes de suicidarse dentro del apartamento de vivienda pública (NYCHA) en Castle Hill Houses la mañana del miércoles.

En medio de su ira, ayer Tangier dijo que también recordaba al sospechoso de 44 años como un “buen padre, un buen hijo y un buen hermano”, y añadió que él trabajaba conduciendo ambulancias para Senior Care EMS.

Kaseem había pasado gran parte de su vida adulta entrando y saliendo de prisión por cargos de armas y drogas, incluyendo uno por vender cocaína y crack afuera de un complejo de viviendas públicas NYCHA en El Bronx en 2003.

“Mi hermano no era problemático”, dijo. “No hablaba de sus sentimientos”. Pero según ella, su hermano sufrió abusos por parte de los funcionarios penitenciarios y cree que la cárcel le trastornó la mente.

Tangier habló por última vez con su madre el martes, un día antes de la masacre y tenía planes de visitarla el miércoles, día del tiroteo. “Mi mamá siempre estaba feliz”, dijo. “[Mi mamá] no deja a nadie atrás. ¡Sólo a mí! ¡Soy la única que queda!”.

“[Kianna] era un encanto. Era mi niña. No era mi hija, pero era mi sobrina”, dijo, añadiendo que el novio de la joven también era una “buena persona”. “Todavía no he podido dormir”, añadió, rompiendo a llorar.

La masacre familiar fue descubierta en el hogar ubicado en la avenida Lacombe, cerca de Turneur Av, en el complejo de viviendas Castle Hill Houses, alrededor de las 9:45 a.m. del miércoles, informó la Policía de Nueva York.

Tanto las víctimas y el supuesto agresor fueron declarados muertos en el apartamento. Irónicamente, Kaseem estaba a sólo unas horas de que su caso más reciente relacionado con armas fuera desestimado en el tribunal cuando cometió la masacre.

Según fuentes policiales, un video revisado por los investigadores captó a Kaseem saliendo alrededor de las 8:10 a.m. del miércoles y dejando un mensaje de voz a su hijo de 20 años, quien vive en Carolina del Norte.

Cinco minutos después regresó a la casa y luego fue encontrado en el sofá con un arma en la mano, indicaron las fuentes. Los cuerpos fueron hallados más tarde cuando otro pariente llamó a la policía para solicitar una verificación de bienestar.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año.

