Pistolero suicida mató a su madre, hija y amigo en hogar en Nueva York

Un pistolero de 44 años presuntamente mató a su anciana madre, su hija y al novio de la joven antes de dispararse a sí mismo, dejando cuatro muertos en un escalofriante episodio de violencia doméstica la mañana del miércoles en un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx.

La masacre familiar fue descubierta en el hogar ubicado en la avenida Lacombe, cerca de Turneur Av, en el complejo de viviendas Castle Hill Houses, alrededor de las 9:45 a.m. del miércoles, informó la Policía de Nueva York.

Tanto las víctimas y el supuesto agresor -quien debía comparecer ante el tribunal el mismo miércoles por un arresto relacionado con armas de fuego- fueron declarados muertos en el apartamento ubicado en 5to piso, señaló New York Post.

La madre de 75 años y su nieta de 26 fueron encontradas en la parte trasera del apartamento; el novio de la joven fue hallado en la parte delantera, cerca de la puerta. Según fuentes policiales, un video revisado por los investigadores muestra al sospechoso saliendo alrededor de las 8:10 a.m. y dejando un mensaje de voz a su hijo de 20 años, quien vive en Carolina del Norte.

Cinco minutos después regresó a la casa y luego fue encontrado en el sofá con un arma en la mano, indicaron las fuentes. Los cuerpos fueron encontrados más tarde cuando otro pariente llamó a la policía para solicitar una verificación de bienestar. NYPD aún no ha identificado oficialmente a ninguna de las víctimas ni establecido un motivo para los homicidios.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año.

Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

El mes pasado Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), días después de que el cuerpo de su esposa fuese encontrado asfixiado con quemaduras químicas en la cara en su domicilio. En septiembre Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). Igualmente ese mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda