Asesinan a trabajadora de limpieza hispana tras acudir a la casa equivocada en Indiana

Una mujer guatemalteca fue asesinada a tiros en el porche de una vivienda en Indiana después de acudir a la dirección incorrecta.

La víctima, María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, trabajadora de limpieza y madre de cuatro hijos, murió el miércoles por la mañana cuando el dueño de una casa en Whitestown —un suburbio de Indianápolis— abrió fuego contra ella.

De acuerdo con la policía, Ríos y su esposo, Mauricio Velázquez, habían sido contratados para limpiar una residencia, pero se equivocaron de dirección al llegar.

Según relató Velázquez a The New York Post, ambos revisaron la dirección dos veces y trataban de abrir la puerta con un juego de llaves cuando se escuchó un solo disparo.

“Vi que mi esposa retrocedió dos veces y se le cayeron las llaves”, dijo.

“Intentaba consolarla y decirle que todo iba a estar bien, pero veía cómo salía la sangre”, añadió el hombre.

Los agentes respondieron poco después a una llamada al 911 que reportaba un supuesto allanamiento, pero al llegar encontraron a la mujer sin vida en el porche.

La policía descartó de inmediato que se tratara de un intento de robo. “Los hechos recabados no respaldan la hipótesis de que haya existido una entrada forzada”, señaló el departamento de Whitestown en un comunicado citado por AP.

La fiscalía del condado de Boone evalúa si presentará cargos contra el propietario que efectuó el disparo.

El fiscal Kent Eastwood explicó a AP que la investigación deberá determinar si el acusado actuó bajo la llamada doctrina del castillo, que permite usar fuerza letal para impedir una intrusión en la vivienda.

“Será necesario revisar cada detalle para entender qué fue razonable en esos segundos”, dijo el funcionario, al destacar que la decisión “no será fácil”.

Velázquez, que trabajaba junto a su esposa limpiando casas por cuenta propia, pidió justicia y anunció que planea repatriar el cuerpo de Ríos Pérez a su natal Guatemala. “Para mí, ella fue el amor de mi vida”, dijo al Post.

“Fue una buena esposa y una buena madre. Criar a nuestros hijos sin ella no va a ser fácil”, afirmó.

Un caso similar en Nueva York

Un hecho similar ocurrió el 14 de mayo de 2024 en la localidad de Peekskill, Nueva York, cuando una trabajadora social fue asesinada a golpes tras llamar por error a la puerta equivocada durante una visita domiciliaria.

La víctima, María Coto, de 56 años, fue atacada brutalmente por Hasseem Jenkins, de 32, quien la golpeó en la cara y luego la persiguió hasta el pasillo del edificio. Allí la pateó repetidamente en la cabeza con botas pesadas, según informó la fiscalía del condado de Westchester.

El ataque ocurrió en un complejo residencial de South Street. Coto realizaba su trabajo habitual como asistente social cuando, al equivocarse de apartamento, se topó con su agresor. Tras el ataque, la trasladaron en estado crítico a un hospital, donde permaneció en coma durante más de un mes.

Falleció el 19 de junio de 2024.

La policía halló el teléfono de la víctima en el bolsillo del acusado, a quien arrestaron poco después. Este miércoles, un jurado declaró culpable a Jenkins de homicidio involuntario, robo y posesión ilegal de un arma, según informó ABC News. Su sentencia será dictada el 11 de diciembre.

Sigue leyendo:

• Desmantelan laboratorio de metanfetaminas en Texas e incautan narcóticos

• Un motor del avión de UPS se desprendió antes de estrellarse en Louisville: cifra de muertos aumentó a 11

• Tiroteo en Miami deja al menos dos muertos y un herido