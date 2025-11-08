Javier Aguirre excluye a Memo Ochoa en la última convocatoria del Tri de 2025

El camino hacia el Mundial 2026 continúa con decisiones audaces por parte de Javier Aguirre. La convocatoria hecha pública este sábado para los próximos duelos de preparación contra Uruguay (en Torreón) y Paraguay (en San Antonio) confirma que el entrenador mexicano está priorizando la experimentación y el desempeño actual por encima de la jerarquía histórica.

Ochoa fuera por decisión técnica

La ausencia más resonante en la lista de Aguirre es la de Guillermo Ochoa. El icónico guardameta, que no ha tenido actividad con la selección desde la final de la Concacaf Nations League en marzo, ha sido excluido de la convocatoria, marcando una ruptura con la costumbre.

La decisión de Aguirre no obedece a una lesión, sino a una estrategia. En lugar de Ochoa, la portería estará custodiada por Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos).

Esta exclusión subraya la intención del “Vasco” de evaluar a fondo a los porteros jóvenes y generar competencia de cara a la Copa del Mundo, donde México es coanfitrión.

Memo Ochoa durante un partido de la selección de México. Crédito: Tony Gutierrez | AP

A pesar de las notables ausencias por lesión (como Santiago Giménez, Julián Quiñones y Alexis Vega), la lista mantiene un balance entre la columna vertebral del equipo y la inyección de sangre nueva.

Regresos y Consolidación:

Edson Álvarez (Fenerbahçe) y Raúl Jiménez (Fulham) regresan para aportar experiencia en la media cancha y el ataque, respectivamente.

(Fenerbahçe) y (Fulham) regresan para aportar experiencia en la media cancha y el ataque, respectivamente. Jugadores que militan en Europa y se mantienen firmes son el defensor Johan Vásquez (Genoa) y el central César Montes (Lokomotiv Moscú).

Las Novedades:

Obed Vargas (Seattle Sounders): La joven promesa de la MLS ha sido convocada, atendiendo el clamor por su gran desempeño.

La joven promesa de la MLS ha sido convocada, atendiendo el clamor por su gran desempeño. Armando “Hormiga” González (Chivas) y Jorge Ruvalcaba (Pumas): Dos de las mayores sorpresas en el ataque, brindando al Tricolor nuevas opciones ofensivas.

La convocatoria de 26 jugadores será el último banco de pruebas de Aguirre en 2025 para delinear la estrategia y el roster que afrontará el camino hacia el Mundial 2026.

Lista completa de los 26 convocados

A continuación, la nómina oficial elegida por Javier Aguirre para los compromisos de noviembre:



Porteros (3)



Luis Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)



Defensas (9)



Jorge Sánchez (Porto, POR)

Kevin Álvarez (América)

César Montes (Lokomotiv Moscú, RUS)

Johan Vásquez (Genoa, ITA)

Israel Reyes (América)

Gerardo Arteaga (Genk, BEL)

Jesús Gallardo (Monterrey)

Julián Araujo (Las Palmas, ESP)

Héctor Moreno (Monterrey)



Centrocampistas (8)



Edson Álvarez (Fenerbahçe, TUR)

Luis Chávez (Dinamo Moscú, RUS)

Luis Romo (Monterrey)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Fernando Beltrán (Chivas)

Marcel Ruiz (Toluca)

Obed Vargas (Seattle Sounders, EE. UU.) (Novedad)

Erick Sánchez (Pachuca)



Delanteros (6)



Hirving Lozano (PSV Eindhoven, NED)

Roberto Alvarado (Chivas)

Uriel Antuna (Cruz Azul)

Raúl Jiménez (Fulham, ING)

Armando “Hormiga” González (Chivas) (Novedad)

Jorge Ruvalcaba (Pumas) (Novedad)

