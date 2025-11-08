Latin Grammy 2025 en Las Vegas: una elección estratégica para la música latina global

La Academia Latina de la Grabación hizo oficial el anuncio: la edición 26 de los Latin Grammy se celebrará este jueves 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas. La ciudad que ya se ha convertido en el hogar casi permanente de la máxima fiesta de la música será en el MGM Grand Garden Arena.

Las Vegas ofrece una infraestructura de primer nivel y una capacidad hotelera masiva. La ciudad garantiza una experiencia completa para artistas, ejecutivos y fanáticos que viajan desde todo el mundo. Además, los incentivos fiscales y la producción de eventos masivos son factores decisivos que la Academia considera.

Estratégicamente, Las Vegas es más que un lugar conveniente; es una declaración. La ubicación consolida la presencia de la música latina en el corazón del entretenimiento global. Representa el poderío comercial y artístico de la industria. Es la consagración definitiva en el mercado anglosajón sin perder su esencia.

El recorrido histórico de las sedes muestra la evolución y búsqueda de un lugar estable para la ceremonia. Esta es la lista completa que demuestra la clara tendencia hacia Nevada:

2000: Los Ángeles, California

2001: Los Ángeles, California

2002: Los Ángeles, California

2003: Miami, Florida

2004: Los Ángeles, California

2005: Los Ángeles, California

2006: Nueva York, Nueva York

2007: Las Vegas, Nevada

2008: Houston, Texas

2009: Las Vegas, Nevada

2010: Las Vegas, Nevada

2011: Las Vegas, Nevada

2012: Las Vegas, Nevada

2013: Las Vegas, Nevada

2014: Las Vegas, Nevada

2015: Las Vegas, Nevada

2016: Las Vegas, Nevada

2017: Las Vegas, Nevada

2018: Las Vegas, Nevada

2019: Las Vegas, Nevada

2020: Las Vegas, Nevada

2021: Las Vegas, Nevada

2022: Las Vegas, Nevada

2023: Sevilla, España

2024: Miami, Florida

2025: Las Vegas, Nevada

Las Vegas domina el historial reciente. Las excepciones de Sevilla 2023 y Miami 2024 no alteran la tendencia principal. La estabilidad operativa pesa más que la rotación geográfica, mientras que la ciudad se ha convertido en el escenario natural para esta celebración.

La continuidad en Las Vegas para 2025 cierra cualquier debate sobre la sede ideal. La ciudad ha demostrado su capacidad incluso durante los retos de la pandemia. Su ecosistema de entretenimiento se adapta perfectamente a las necesidades del evento.

