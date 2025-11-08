Latin Grammy 2025 en Las Vegas: una elección estratégica para la música latina global
Las Vegas será nuevamente el epicentro de la música latina al albergar la 26.ª entrega de los Latin Grammy, reafirmando una experiencia inolvidable
La Academia Latina de la Grabación hizo oficial el anuncio: la edición 26 de los Latin Grammy se celebrará este jueves 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas. La ciudad que ya se ha convertido en el hogar casi permanente de la máxima fiesta de la música será en el MGM Grand Garden Arena.
Las Vegas ofrece una infraestructura de primer nivel y una capacidad hotelera masiva. La ciudad garantiza una experiencia completa para artistas, ejecutivos y fanáticos que viajan desde todo el mundo. Además, los incentivos fiscales y la producción de eventos masivos son factores decisivos que la Academia considera.
Estratégicamente, Las Vegas es más que un lugar conveniente; es una declaración. La ubicación consolida la presencia de la música latina en el corazón del entretenimiento global. Representa el poderío comercial y artístico de la industria. Es la consagración definitiva en el mercado anglosajón sin perder su esencia.
El recorrido histórico de las sedes muestra la evolución y búsqueda de un lugar estable para la ceremonia. Esta es la lista completa que demuestra la clara tendencia hacia Nevada:
- 2000: Los Ángeles, California
- 2001: Los Ángeles, California
- 2002: Los Ángeles, California
- 2003: Miami, Florida
- 2004: Los Ángeles, California
- 2005: Los Ángeles, California
- 2006: Nueva York, Nueva York
- 2007: Las Vegas, Nevada
- 2008: Houston, Texas
- 2009: Las Vegas, Nevada
- 2010: Las Vegas, Nevada
- 2011: Las Vegas, Nevada
- 2012: Las Vegas, Nevada
- 2013: Las Vegas, Nevada
- 2014: Las Vegas, Nevada
- 2015: Las Vegas, Nevada
- 2016: Las Vegas, Nevada
- 2017: Las Vegas, Nevada
- 2018: Las Vegas, Nevada
- 2019: Las Vegas, Nevada
- 2020: Las Vegas, Nevada
- 2021: Las Vegas, Nevada
- 2022: Las Vegas, Nevada
- 2023: Sevilla, España
- 2024: Miami, Florida
- 2025: Las Vegas, Nevada
Las Vegas domina el historial reciente. Las excepciones de Sevilla 2023 y Miami 2024 no alteran la tendencia principal. La estabilidad operativa pesa más que la rotación geográfica, mientras que la ciudad se ha convertido en el escenario natural para esta celebración.
La continuidad en Las Vegas para 2025 cierra cualquier debate sobre la sede ideal. La ciudad ha demostrado su capacidad incluso durante los retos de la pandemia. Su ecosistema de entretenimiento se adapta perfectamente a las necesidades del evento.
