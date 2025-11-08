Tony Allen, exjugador de la NBA, fue arrestado en Arkansas por posesión de drogas

Tras todo el escándalo que involucró a Terry Rozier, Chauncey Billups y Damon Jones, entre otros, Tony Allen se suma a la reciente lista de arrestados, pero lo hace por un motivo diferente.

El exjugador ha sido detenido el miércoles en Arkansas con cargos por posesión de cocaína y marihuana.

Tony Allen iba montado en un coche junto a William Hampton, residente de Memphis, cuando fueron interceptados por la policía a unos 80 kilómetros del noroeste de la ciudad.

El cuerpo detectó un paquete lleno de marihuana en posesión del exjugador, pero el incidente no se quedó ahí. En el registro del vehículo, la policía encontró una cajetilla de cigarrillos con una sustancia en polvo, que posteriormente se identificó como cocaína.

Otros problemas de Tony Allen

No es la primera vez que Tony Allen tiene problemas extradeportivos. Hace poco más de dos años, en agosto de 2023, fue declarado culpable en un caso federal relacionado con un esquema de fraude al seguro médico de la NBA, que involucró hasta a 18 exjugadores de la liga.

En aquel proceso, Allen fue sentenciado a tres años de libertad condicional y a servicios comunitarios.

El exjugador disputó 15 temporadas en la NBA, siete de ellas con Marc Gasol en Memphis. Nunca fue un gran anotador (11,5 puntos fueron su máxima marca en una temporada) ni mucho menos fue un tirador fiable. De hecho, Allen era conocido por su falta de amenaza desde el perímetro.

Sin embargo, en una época en la que el triple no pesaba tanto como ahora, Allen se construyó toda una larga y exitosa carrera gracias a que fue uno de los mejores defensores exteriores del siglo: fue elegido hasta en tres ocasiones en el mejor quinteto defensivo de la NBA (2012, 2013 y 2015).

Los Grizzlies le retiraron el dorsal en marzo de este año. Nadie más jugará con el 9 en Memphis. Junto a Mike Conley, Zach Randolph y Marc Gasol formó un cuartero icónico en la franquicia durante gran parte de la década pasada.

