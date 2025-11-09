Fallece Paul Tagliabue, histórico excomisionado de la NFL

El luto sigue posando sobre la NFL. Tras la muerte de Marshawn Kneeland a comienzos de la semana, este domingo se conoció sobre el fallecimiento de una de las figuras más influyentes. Paul Tagliabue, comisionado durante 17 años y arquitecto de la era moderna del fútbol americano, murió este domingo a los 84 años.

Tagliabue falleció en la mañana del domingo en Chevy Chase, Maryland, según informó su familia a la NFL. La causa de su muerte se dio por una insuficiencia cardíaca agravada por la enfermedad de Parkinson que padecía desde hace años.

La NFL dio a conocer la noticia por medio de un comunicado en redes sociales donde el comisionado Roger Goodell destacó la figura de Paul Tagliabue y la transformación de la liga bajo su liderazgo.

“Todos en la NFL lamentamos profundamente el fallecimiento de Paul Tagliabue, cuyo liderazgo basado en principios y visión encaminaron a la NFL hacia un éxito sin precedentes”, iniciaron.

“Siempre estaré agradecido y orgulloso de haber tenido a Paul como mi amigo y mentor. Atesoro las innumerables horas que pasamos juntos, en las que me ayudó a formarme como ejecutivo, pero también como hombre, esposo y padre. Jane y yo extendemos nuestras más sinceras condolencias a toda la familia Tagliabue, especialmente a Chan, su esposa durante 60 años, y a sus hijos Drew y Emily”, concluyó el escrito que repasó sus aportes a la NFL.

Legado de Paul Tagliabue en la NFL

Nació el 24 de noviembre de 1940 en Jersey City, Nueva Jersey. Estudió en la Universidad de Georgetown, donde fue jugador destacado de baloncesto con los Hoyas.

Antes de llegar a la NFL, trabajó como abogado especializado en derecho deportivo, representando a la liga en temas legales clave.

Fue comisionado de la NFL entre 1989 y 2006, sucediendo a Pete Rozelle. Durante su gestión, la liga vivió una expansión sin precedentes, incluyendo la creación de nuevas franquicias y el fortalecimiento de su presencia internacional.

Esta fotografía de archivo del 23 de mayo de 2006 muestra al entonces comisionado de la NFL, Paul Tagliabue, respondiendo preguntas durante una conferencia de prensa al término de la reunión de primavera de los propietarios de la Liga Nacional de Fútbol Americano en Denver. (Foto AP/Ed Andrieski, Archivo)

Con Paul Tagliabue se logró paz laboral duradera con los jugadores y se acabaron las huelgas prolongadas. Aunque fue criticado por no abordar con suficiente firmeza el tema de las conmociones cerebrales.

Asimismo, el valor de las franquicias se multiplicó por diez, y más de dos tercios de los equipos jugaban en estadios nuevos o renovados al final de su mandato.

Además de inaugurar varios estadios de última generación, sentó las bases importantes para establecer la liga como una marca global. También ayudó a modernizar la estructura de la oficina de la liga y sus operaciones comerciales.

Bajo su mandato, la NFL incursionó en las nuevas tecnologías como el cable, el satélite e Internet. Fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional como parte de la clase centenaria.



Sigue leyendo:

· Marshawn Kneeland, jugador de Dallas Cowboys, murió a los 24 años

· Antonio Brown fue arrestado en Dubái por presunto intento de asesinato en Miami

· Donald Trump propone bautizar con su nombre el estadio de Washington Commanders, según reportes