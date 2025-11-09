Gavin Newsom promete un “resurgimiento demócrata” rumbo a 2026 y 2028

El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió a los votantes demócratas no bajar la guardia tras las recientes victorias locales y estatales, que calificó como el inicio de un “resurgimiento de energía” dentro de su partido rumbo a las elecciones de medio término de 2026 y las presidenciales de 2028.

“Buscábamos una batalla, no solo una que pudiéramos ganar, sino una por la que valiera la pena luchar. Y por eso estoy aquí”, dijo Newsom durante un mitin en Houston, Texas, donde celebró los resultados de la jornada electoral y el respaldo de los votantes californianos.

El gobernador instó a su partido a no conformarse con los logros alcanzados y a concentrarse en recuperar la mayoría en el Congreso. “No podemos descansar hasta recuperarla”, advirtió. “No hay contienda más importante en nuestra vida que la de la Cámara de Representantes y la de recuperarla”.

Durante su discurso, Newsom describió el momento político actual como un punto de inflexión para los demócratas. “Claridad, convicción, propósito, energía. En guardia, no a la defensiva. Un Partido Demócrata resurgente. Un partido que entiende lo que está en juego para nuestra democracia”, afirmó.

El gobernador también reconoció la reacción de los demócratas en Texas frente a las maniobras republicanas para modificar los distritos electorales, un tema que marcó la campaña en ambos estados.

“Realmente creo que, en muchos sentidos, ese fue el comienzo de esta remontada, el inicio de un renacer de energía”, señaló.

Newsom toma impulso

El impulso político de Newsom se fortaleció esta semana con la aprobación de la Proposición 50, una medida respaldada por los votantes de California que otorga autoridad para redibujar de forma inmediata y temporal los distritos del Congreso.

La iniciativa busca evitar prácticas de manipulación electoral como las implementadas en estados controlados por los republicanos, particularmente Texas.

Tras esas reformas, el presidente Donald Trump alentó a otros gobiernos estatales republicanos a seguir su ejemplo para garantizar ventaja electoral en los próximos comicios. La aprobación de la Proposición 50, sin embargo, fue interpretada por los demócratas como una respuesta directa a esa estrategia.

Newsom, una de las figuras más visibles del Partido Demócrata y potencial candidato presidencial en 2028, ha mantenido frecuentes enfrentamientos con Trump.

Su discurso en Texas se percibe no solo como una celebración de la victoria californiana, sino también como una señal de que el gobernador busca consolidar su proyección nacional dentro de la formación demócrata.

Con información de EFE.

