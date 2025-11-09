Jeremy Renner es acusado por la cineasta Yi Zhou de acoso y amenazas

Jeremy Renner negó las acusaciones de conducta sexual inapropiada y amenazas formuladas por la realizadora china Yi Zhou, quien sostiene que el actor le envió “fotos explícitas no deseadas” y la intimidó con comunicarse con el servicio de inmigración (ICE) cuando ella cuestionó su comportamiento.

Zhou, quien afirma haber trabajado con Renner en el documental ‘Chronicles of Disney’ y en una cinta animada, difundió recientemente en sus redes sociales una serie de publicaciones donde describe presuntos episodios de acoso y amenazas ocurridos entre junio y agosto de este año.

“Durante días me mandó imágenes obscenas sin mi permiso. Me forzó el mismo día en que nos conocimos y me amenazó con llamar a inmigración”, declaró a la revista People, señalando además que el actor la habría “engañado por amor”.

Tras los señalamientos, un portavoz de Renner calificó las acusaciones como “completamente falsas e imprecisas”. Su abogado, Marty Singer, emitió un comunicado en el que negó los señalamientos, calificándolos de “falsos, escandalosos y profundamente difamatorios”.

Según el abogado, Zhou estaría actuando por despecho luego de que Renner “no correspondiera a sus insinuaciones sentimentales” y se negara a promocionar sus proyectos.

“Los hechos reales son que la Sra. Zhou ha acosado y perseguido a mi cliente de manera implacable y agresiva durante meses sin ninguna reciprocidad, aparte de un único encuentro breve el 12 de julio de 2025”, expresó Marty Singer.

También aseguró que Renner y Zhou solo se vieron una vez en julio, durante una entrevista en un hotel de Reno, Nevada, para un documental bajo la dirección de ella, indicando que ese encuentro fue corto y consensuado.

Además, añadió que, después de una segunda reunión en agosto, Renner dejó de comunicarse con Zhou y no respondió a numerosos mensajes supuestamente enviados por ella, algunos con contenido sexual explícito, el último fechado el 24 de octubre.

Por su parte, Yi Zhou insistió que existía una relación amorosa en desarrollo entre ambos y que por esa cercanía decidió incluir al actor en sus proyectos. Asegura que, al reclamarle su conducta, Renner la amenazó con reportarla a inmigración, algo que describe como “intimidante y profundamente aterrador”.

El equipo legal de Renner confirmó que le enviaron a Zhou una carta de cese y desistimiento, exigiéndole que ponga fin a las “afirmaciones difamatorias” y evite seguir difundiendo “mentiras falsas, fabricadas y lascivas”.

En ese documento, los abogados del actor argumentan que fue Zhou quien buscó de manera insistente una relación romántica o sexual con Renner, y que sus acusaciones serían un intento de obtener publicidad para sus propios proyectos.

