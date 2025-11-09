Manchester City aplastó 3-0 al Liverpool y recorta distancia con el Arsenal en la Premier League

El Manchester City superó con autoridad al Liverpool (3-0) este domingo en el Etihad Stadium, aprovechando el tropiezo del Arsenal para colocarse a solo cuatro puntos de los ‘gunners’, líderes del torneo.

Los dirigidos por Pep Guardiola, quien celebró su partido número 1,000 como entrenador, firmaron un triunfo contundente que profundiza la crisis de los ‘reds’, ahora con cinco derrotas en sus últimos seis partidos de Premier.

El City entró al campo con agresividad y generó peligro desde los primeros minutos. A los 10’, Jeremy Doku protagonizó una brillante acción individual en la que dejó atrás a dos rivales hasta que fue derribado por el arquero Giorgi Mamardashvili. Tras la revisión del VAR, el árbitro señaló penal, pero Erling Haaland no pudo convertir: el portero georgiano adivinó el disparo y mantuvo el 0-0.

El noruego tendría revancha minutos después. A los 29’, Haaland se impuso por aire sobre Ibrahima Konaté para conectar un centro de Matheus Nunes y anotar el 1-0. Suma tres fallos en sus últimas seis penas máximas, pero volvió a marcar por la vía que mejor domina: el juego aéreo.

Cuando los de Arne Slot todavía reclamaban la acción, el City golpeó nuevamente. En el descuento de la primera mitad, Nico probó desde fuera del área y, tras un desvío, firmó el 2-0 que dejó sin reacción a Mamardashvili.

En la segunda mitad, el Liverpool intentó reaccionar. Primero un mal despeje de Nico hacia su propia portería puso en aprietos al City, luego Cody Gakpo tuvo otra ocasión clara, pero la falta de puntería los condenó. En su mejor tramo llegó la sentencia: otra acción individual de Doku, figura del partido junto a Haaland, derivó en el 3-0 con un potente remate ajustado al segundo palo.

Con este triunfo, el Manchester City suma siete victorias en sus últimos ocho encuentros en todas las competencias, se afianza en la segunda posición y mantiene el pulso con el líder Arsenal. El Liverpool, por su parte, cae al octavo lugar, ya a ocho unidades de la cima.

