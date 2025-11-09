De Nueva York a España: Zohran Mamdani es accionista del Real Oviedo del Grupo Pachuca

Zohran Mamdani es el hombre de moda en Nueva York luego de haber sido electo como alcalde. Con el paso del tiempo se van conociendo más detalles sobre la vida del joven político. Mamdani está inmerso en el fútbol como inversor debido a que es accionista del Real Oviedo de LaLiga de España.

El ahora alcalde de Nueva York compró una acción en este equipo cuando tenía 21 años. En 2012, cuando el Oviedo tenía problemas económicos, que estuvieron a punto de hacerlo desaparecer como equipo.

“Acabo de comprar una acción, ¿posiblemente soy el primer accionista del Real Oviedo con sede en Maine?”, escribió en Twitter, ahora X, en noviembre de 2012 Mamdani.

@sidlowe Just bought a share, possibly Oviedo's first shareholder based in Maine? #SOSRealOviedo — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 9, 2012

La acción costaba poco más de $11 dólares y Mamdani pudo acceder a comprarla debido a una campaña lanzada por el equipo que se llamó “Orgullosos de ti”.

Nació en noviembre de 2012 y durante dos semanas miles de personas de todo el mundo se unieron a los aficionados del Real Oviedo y compraron acciones del club.

Esas inversiones externar ampliaron el capital del equipo y ayudaron a solventar sus problemas económicos y evitar la desaparición. El movimiento acabó con más de 40.000 personas de 125 países distintos, siendo accionistas del club azul, entre ellos el político socialista que ahora es alcalde de Nueva York.

Real Oviedo pertenece al Grupo Pachuca desde 2022. El Grupo Pachuca, conglomerado mexicano liderado por Jesús Martínez, adquirió el control del Real Oviedo en julio de ese año.

Este grupo ya gestiona equipos como Pachuca y León en México. Desde entonces, el club español ha experimentado una evolución notable. En junio de 2025, logró ascender a la Primera División de España tras 24 años.



