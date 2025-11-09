Oficial de Miami murió a balazos mientras atendía un accidente

Un oficial de la oficina del sheriff en el condado de Miami-Dade falleció luego de ser baleado mientras atendía una accidente de tránsito. Durante un forcejeo con uno de los involucrados en el percance, la persona le quitó su arma y abrió fuego contra el oficial.

“Con gran tristeza anuncio el fallecimiento del diputado del distrito de Kendall Devin Jaramillo del Miami Dade Sheriff’s Office Miami-Dade”, expreso la sheriff Rosie Cordero Stutz.

Tras una discusión fue baleado

La muerte del agente Jaramillo se dio cuando recibieron una llamada sobre un accidente al suroeste de Miami. El oficial llegó al lugar donde ocurrió el choque. Mientras buscaba respuestas sobre el accidente, comenzó una discusión con uno de los involucrados.

Las palabras avanzaron al forcejeo y fue cuando el sospechoso le quitó la pistola a Jaramillo y disparó varias veces.

Después se subió a su automóvil y según las autoridades informaron, se quitó la vida de un tiro con el arma del oficial Jaramillo.

“Valioso miembro de la agencia”

Los servicios médicos llegaron al lugar y trasladaron a un hospital en donde horas más tarde fue declarado muerto.

“El diputado Jaramillo, un orgulloso graduado de la Clase Lateral #6 (mayo 2024), fue un valioso miembro de nuestra agencia. Con tan solo 27 años de edad, sirvió a nuestra comunidad con profesionalismo, dedicación y un compromiso inquebrantable para proteger a los demás”, expresó la sheriff.

El sospechos se suicidó con la pistola del oficial

Tras la investigación, las autoridades identificaron al sospechoso como Steven David Rustrian, de 21 años, quien según informó Telemundo 51 “padecía de problemas de salud mental”.

Cuando revisaron el automóvil de Rustrian vieron que otra persona iba en el vehículo, quien también fue detenido, pero después lo liberaron sin cargos en su contra.

El cuerpo del oficial Jaramillo fue trasladado a la funeraria Caballero Rivero en La Pequeña Habana, donde se realizó una procesión en su honor, informó la misma cadena de noticias.

Condolencias a la familia

“Mis pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y compañeros diputados durante este momento difícil. El legado de integridad, compasión y coraje del diputado Jaramillo seguirá viviendo en los corazones de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y servir junto a él”, añadió la sheriff en su mensaje.

La oficina del sheriff del condado de Marion enviaron un mensaje para su compañero: “Nuestro más sentido pésame y oraciones para la familia y amigos del diputado Jaramillo que fue asesinado ayer en acto de servicio”.

