Al menos cuatro muertos y 11 heridos al estrellarse un auto contra un negocio en Florida

Un fatal accidente vial en Tampa, Florida, dejó al menos cuatro muertos y 11 heridos luego de que un vehículo que iba a toda velocidad chocara contra un local comercial, que arrolló a un grupo de peatones, informaron las autoridades locales.

Las autoridades de Tampa informaron que el automóvil involucrado en el incidente había sido identificado previamente por su participación en carreras callejeras en esa ciudad, informó ABC News.

De acuerdo con los informes, el vehículo había estado bajo seguimiento del servicio aéreo policial aproximadamente a las 12:45 a.m. Agentes policiales intentaron sin éxito realizar una maniobra PIT para detenerlo. Posteriormente, el conductor mantuvo la “alta velocidad” y prosiguió su huida antes de impactar el negocio.

Identifican al sospechoso del trágico choque

El sospechoso fue identificado como Silas Sampson, de 22 años, siendo detenido inmediatamente en el lugar de los hechos. Las fuerzas de seguridad añadieron que Sampson presuntamente “conducía de manera temeraria” en la carretera I-275 antes de abandonar la interestatal.

De las cuatro personas fallecidas, tres de ellas perdieron la vida en el sitio del impacto, mientras que la cuarta víctima murió posteriormente en un centro hospitalario.

Asimismo, la policía detalló que una persona se encuentra en condición crítica, mientras que ocho heridos adicionales recibieron tratamiento médico en diversos centros en estado estable. Otras dos personas sufrieron lesiones menores y fueron atendidas en el sitio del accidente.

¿Qué han dicho las autoridades respecto al choque?

El jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw, declaró a través de un comunicado que “lo ocurrido esta mañana fue una tragedia sin sentido; nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y con todos los afectados”.

“La conducción temeraria puso en peligro vidas inocentes. El Departamento de Policía de Tampa y la Patrulla de Carreteras de Florida están comprometidos a buscar justicia para las víctimas y sus familias”, puntualizó Bercaw.

