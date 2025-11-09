Policía de Carolina del Norte es asesinado a tiros durante un acto de servicio en un hospital

Un oficial de policía murió baleado el sábado cuando estaba en servicio dentro en el vestíbulo del departamento de emergencias del WakeMed Garner Healthplex, un hospital en Carolina del Norte que se encuentra ubicado en las afueras de la ciudad de Raleigh.

De acuerdo con la policía de Garner, el incidente se reportó aproximadamente a las 9:00 a.m. La víctima fue identificada como el oficial Roger Smith, de 59 años, quien formaba parte del equipo de seguridad del WakeMed Garner Healthplex, informó ABC News.

Tras el suceso, la policía procedió a la detención del presunto autor de los disparos, que de acuerdo con las autoridades, fue identificado como Benji Martin Jr., un hombre de 29 años residente en Garner. El sujeto fue formalmente acusado de asesinato en relación con la muerte del oficial Smith.

Autoridades investigan las causas del tiroteo

El reporte policial no detalló el motivo del ataque ni cómo el sospechoso tuvo acceso al vestíbulo de emergencias. El caso ha generado una fuerte reacción pública y la investigación se mantiene activa para determinar todos los hechos que derivaron en la pérdida de la vida del agente.

El oficial Smith ha sido calificado como un héroe por el personal sanitario que presenció los hechos. La policía de Garner comunicó que “el personal médico presente en el lugar describió al oficial Smith como un héroe cuyas acciones probablemente evitaron más pérdidas de vidas”.

“El agente Smith dedicó su carrera a proteger a los demás, e incluso en sus últimos momentos, antepuso la seguridad de los demás a la suya», declaró el jefe de policía de Garner, Chris Adams, en un comunicado. “Nuestras más sinceras condolencias a la familia Smith, al Departamento de Policía del Campus WakeMed y a todo el personal de WakeMed”.

Gobernador de Carolina del Norte se expresa ante lo ocurrido

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, emitió una declaración a través de sus redes sociales tras conocerse la noticia. Stein subrayó que el agente Smith, al momento de su fallecimiento, se encontraba “protegiendo a los pacientes y a sus familias”.

“Los agentes del orden público arriesgan sus vidas para protegernos, y siempre estaremos agradecidos por el sacrificio del agente Smith», escribió el gobernador. «Por favor, oren por su familia y por toda la comunidad de WakeMed en estos momentos difíciles”, apuntó Stein.

