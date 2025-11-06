Federación de Fútbol de Turquía expulsó a 45 delegados tras escándalo de apuestas deportivas

La Federación Turca de Fútbol (TFF) solicitó la renuncia de 45 delegados tras confirmar que habían participado en actividades de apuestas deportivas durante los últimos años. La decisión equivale al 20% del total de representantes y forma parte de una campaña interna para erradicar este tipo de prácticas dentro del organismo.

Según el medio Ekonomim, la investigación tomó fuerza después de que se revelara que una gran parte del cuerpo arbitral mantenía cuentas activas en plataformas de apuestas, situación que provocó un escándalo nacional y encendió las alarmas sobre la integridad del deporte.

Acciones tomadas por la TFF

Se detectó que 371 de los 571 árbitros federados tenían cuentas de apuestas.

De ese grupo, 149 recibieron sanciones que incluyen hasta un año de suspensión profesional.

Se notificó a 250 delegados que sus nombres serían divulgados públicamente si ocultaban información.

Finalmente, 45 de ellos admitieron haber apostado en los últimos cinco años y presentaron su dimisión.

Todos fueron removidos oficialmente de los registros de la TFF.

Pese a la magnitud del caso, la federación señaló que no existen indicios de una red organizada que haya manipulado resultados. Los primeros hallazgos sugieren que la mayoría de los implicados realizaba apuestas de manera aislada y sin grandes movimientos de dinero.

La TFF aseguró que continuará reforzando los controles para evitar que situaciones similares comprometan la transparencia y la credibilidad del fútbol turco.

