Estas son las nuevas paradas y rutas que sumará el sistema de ferris de Nueva York

La Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York presentó este lunes un nuevo mapa del sistema de ferris, parte de un ambicioso rediseño del transporte marítimo urbano.

El anuncio, publicó ABC7 New York, se realizó en el embarcadero de la calle 34 Este, donde funcionarios detallaron las nuevas conexiones que facilitarán el traslado entre los cinco distritos.

Entre los principales cambios figura una ruta que conectará la calle 34 Oeste con Staten Island, haciendo escala en Brooklyn antes de llegar a Wall Street, en el bajo Manhattan.

Además, otra línea navegará desde Rockaway hasta Throggs Neck, en El Bronx, siguiendo el borde oriental de la isla de Manhattan.

El plan también contempla una nueva parada en la calle 34 Este dentro de la ruta del sur de Brooklyn, además de la apertura de dos nuevos embarcaderos: uno en East Harlem, en la calle 125, y otro en Sunset Park, Brooklyn, cerca del muelle 6.

Según la Corporación de Desarrollo Económico, el rediseño busca mejorar la conectividad entre vecindarios y ofrecer alternativas sostenibles para los neoyorquinos que enfrentan congestión y retrasos en el transporte terrestre.

La ampliación del acceso a la calle 34 Este también forma parte del plan para modernizar la infraestructura costera y aumentar la capacidad del sistema en los próximos años.

