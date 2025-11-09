Nueva York aprueba gasoducto submarino impulsado por Trump

Los reguladores ambientales del estado de Nueva York aprobaron el viernes la construcción de un gasoducto submarino de gran escala respaldado por el presidente Donald Trump, una decisión que New York Focus calificó como un cambio drástico en la estrategia energética del estado, históricamente opuesta a la expansión de los combustibles fósiles.

El Departamento de Conservación Ambiental otorgó los permisos de agua para el proyecto de Mejora del Suministro del Noreste, después de haberlo rechazado en tres ocasiones anteriores. Al mismo tiempo, el organismo descartó de manera definitiva el proyecto del oleoducto Constitution, más grande y diseñado para atravesar Nueva York hacia Nueva Inglaterra.

Ambos habían sido prioritarios para la administración Trump, quien, según New York Focus, criticó a la gobernadora Kathy Hochul por la lentitud en la aprobación de los proyectos.

Hochul defendió la decisión del Departamento de Conservación Ambiental y afirmó que su gobierno está actuando con pragmatismo. “Necesitamos gobernar con realismo”, declaró la mandataria local.

“Enfrentamos una guerra contra las energías limpias por parte de los republicanos de Washington, y por eso adoptamos un enfoque integral que incluye tanto energías renovables como energía nuclear para asegurar un sistema eléctrico confiable”, dijo.

De acuerdo con el medio, la gobernadora sostuvo que la aprobación de la Mejora del Suministro del Noreste fue consistente con los criterios de evaluación ambiental establecidos y negó cualquier intercambio político con Trump.

El DEC, sin embargo, reconoció que el proyecto “no cumple plenamente” con los estándares climáticos del estado, aunque justificó su decisión en la necesidad de garantizar el suministro de gas en la región metropolitana de Nueva York.

El gasoducto NESE se convertirá en la primera gran infraestructura de este tipo aprobada en el estado en más de una década, y en la mayor expansión de combustibles fósiles desde la promulgación de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria en 2019, recordó New York Focus.

Críticas y posibles demandas ambientales

La aprobación desató fuertes críticas de grupos ecologistas y organizaciones comunitarias, de acuerdo con el medio.

“Hochul ha demostrado que prefiere hacerle el trabajo sucio a Trump antes que proteger nuestros ríos y arroyos”, denunció Laura Shindell, directora estatal de Food & Water Watch.

Por su parte, Roger Downs, del Sierra Club, acusó a la gobernadora de ignorar a los científicos de su propia agencia, que anteriormente habían concluido que el gasoducto provocaría una degradación “inaceptable” de la calidad del agua.

New York Focus reportó que varios grupos ambientalistas planean presentar demandas contra el estado bajo el argumento que el DEC no explicó de manera suficiente cómo el proyecto cumpliría los estándares hídricos estatales.

El permiso principal exige a la empresa Williams, responsable de la construcción, pagar unos $24 millones de dólares en compensaciones por daños a los hábitats marinos.

El regulador ambiental también justificó que el gasoducto se enterrará dos pies más cerca de la superficie del fondo marino para reducir la cantidad de sedimentos tóxicos removidos.

Un proyecto de más de $2,000 millones de dólares

El proyecto, valorado en más de $2,000 millones de dólares, podría aumentar en aproximadamente 7,50 dólares mensuales la factura promedio de gas de los clientes de National Grid en la ciudad de Nueva York y Long Island, según cálculos citados por New York Focus.

Gavin Donohue, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nueva York, declaró que “el panorama energético del estado se encuentra en un momento crucial” y elogió al DEC por reconocer que el gas natural seguirá siendo “esencial” en el futuro energético.

Por su parte, la presidenta de National Grid New York, Sally Librera, aseguró que el aumento del suministro de gas “reforzará la fiabilidad energética en Brooklyn, Queens y Long Island”.

El director ejecutivo de Williams, Chad Zamarin, añadió que la empresa se siente “orgullosa de impulsar NESE” y adelantó que también planean retomar el proyecto Constitution. Con las aprobaciones emitidas el mismo día por las autoridades de Nueva Jersey, el gasoducto NESE podría iniciar su construcción en las próximas semanas.

