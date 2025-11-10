Hombre indultado por Trump fue enviado de nuevo a prisión tras violar términos de su libertad

Un hombre acusado de cargos relacionados con drogas y que fue indultado por Donald Trump durante su primer mandato, regresó a una prisión federal después de violar los términos de su libertad tras ser acusado de varios delitos.

Jonathan Braun fue condenado a 27 meses de prisión tras ser hallado culpable de los cargos de agresión sexual a una niñera, golpear a una enfermera con un tubo de suero y amenazar a un feligrés de una sinagoga. También añadieron evadir el pago de peajes de puentes.

Ofreció disculpas durante la audiencia

La jueza Kiyo A. Matsumoto, del Tribunal de Distrito del Este de Nueva York condenó a Braun, quien durante la audiencia ofreció disculpas a sus víctimas y seres queridos por los delitos que cometió.

Y agradeció a la jueza por mantenerlo en prisión durante los meses que se llevaba a cabo su juicio, ya que así “me salvaron la vida”, pues se mantuvo sobrio.

Matsumoto dijo que esperaba que las “expresiones de remordimiento” de Braun y sus promesas de “llevar una vida respetuosa de la ley” fueran de buena fe, señalando que muchas de las personas a las que había perjudicado ya lo habían perdonado, reportó The Associated Press.

Condenado por narcotráfico en 2019

En 2019, Jonathan Braun fue condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable de cargos relacionados con drogas y lavado de dinero. Estuvo tras las rejas un año, ya que Donald Trump en 2021, durante su primer mandato lo indultó y quedó en libertad.

A pesar de quedar libre de la cárcel su condena se mantuvo intacta, incluyendo la obligación de pagar lo que debía y no delinquir.

Los fiscales habían solicitado una condena de cinco años, la pena máxima permitida, argumentando que la “conducta descarada y violenta” de Braun había “causado miedo y terror en sus víctimas” y demostraba que seguía siendo un “grave peligro para la comunidad”.

“Este acusado ha tenido muchísimas oportunidades”, dijo en el tribunal, la fiscal adjunta Tanya Hajjar.

Los cargos en su contra

Los cargos en su contra se deben a que Braun insultó al personal del departamento de emergencias de un hospital de Long Island, agarró un soporte de suero que estaba conectado a su brazo y lo golpeó cuando una enfermera se acercó e intentó calmarlo.

Un mes después, Braun entró en la habitación de la niñera de sus hijos, la rodeó con un brazo por la cintura y con el otro la sujetó por el cuello antes de agarrarle los pechos y acosarla sexualmente.

Braun amenazó a un feligrés que le pidió silencio durante un servicio religioso en la sinagoga. Se le acercó, le apretó el brazo derecho con fuerza y ​​le preguntó: “¿Sabes quién soy?” y “¿Sabes lo que podría haberte hecho?”.

Braun se mantendrá en la cárcel de Brooklyn, donde ha estado desde abril de 2025 y posiblemente le reduzcan de los 27 meses que deba cumplir el tiempo que ya lleva encerrado.

Con información de The Associated Press

