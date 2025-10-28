La química vegetal: así se frena la maduración de los plátanos

Entre tantos trucos de cocina hay algunos que merecen la pena probar, sobre todo cuando tiene una base científica. Por ejemplo, para conservar plátanos frescos por más tiempo, el chef Dani García comparte el truco de utilizar film plástico para enrollar la “raíz” (más correctamente, el pedúnculo o corona donde se unen los plátanos) que se basa en un principio fundamental de la bioquímica vegetal: el gas etileno.

“Si queréis que los plátanos maduren más lento, que estén más verdes, hemos de coger un trozo de plástico film y enrollar la raíz del mismo para que no absorba oxígeno”, explica el chef.

Además, en caso de que se requiera madurar los plátanos más rápido, propone guardarlos en una bolsa de papel junto a una manzana. Esta fruta emite gas etileno, una especie de ‘hormona’ responsable de la maduración, que, al absorberla el plátano, se logra este estado más rápido.

Por qué un film plástico retrasa la maduración

A larga la vida de los plátanos con estos trucos caseros Crédito: Shutterstock

El truco de envolver el tallo o base raíz, es que está en que el plátano se conecta al racimo, desde ahí donde se concentra la mayor producción y liberación de este gas. Los plátanos, al igual que muchas frutas climatéricas (que siguen madurando después de la cosecha, como manzanas, aguacates y tomates), producen gas etileno.

Al envolver esta base con film, se genera una barrera física y una atmósfera modificada local, lo que evita que el etileno se libere al aire y ralentiza la maduración de toda la fruta.

Colocar el film en la base del plátano reduce la exposición al oxígeno en ese punto, ocasionando que se inhiba parcialmente el proceso de respiración celular del plátano, que está directamente ligado a la producción de etileno y, por ende, a la maduración. Es decir, mientras menos oxígeno se produce una respiración más lenta y una maduración más lenta.

Maduración acelerada

En el caso de la maduración acelerada de los plátanos a usar una bolsa de papel con una manzana, tiene su base científica en que el plátano se crea una alta concentración de gas etileno en la atmósfera cerrada.

De esta manera el plátano absorbe este etileno del ambiente, acelerando drásticamente su propio proceso de maduración.

Más allá de un simple truco, la técnica compartida por el chef es una aplicación práctica e inteligente de la ciencia de los alimentos, perfectamente adecuada para el consumidor.

El uso del film plástico para retrasar la maduración del plátano es una estrategia de conservación muy recomendable y eficaz, respaldada por la química de la fruta.

