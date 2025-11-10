La OMB y la FIB se unen para frenar el avance de Zuffa Boxing

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), se mostraron dispuestas a unir esfuerzos para intentar frenar el creciente proyecto de Zuffa Boxing que está siendo impulsado por el presidente de la UFC, Dana White, para poder cambiar el esquema del pugilismo mundial para intentar hacerlo más atractivo para los aficionados.

Ante este hecho dos de los organismos que rigen el boxeo mundial tienen planeado realizar una convención conjunta en el otoño de 2026 para poodle tratar este tema que ha ido sumando inquietud para los amantes del deporte tradicional.

La nueva promotora, que cuenta con el respaldo económico de Turki Al-Alshikh, pretende crear su propio sistema de campeonatos y clasificaciones, ignorando los títulos oficiales que históricamente han legitimado el boxeo profesional. Además, White busca que se modifique la Ley Muhammad Ali, algo que ha sido denunciado por figuras como Óscar de la Hoya al considerar que podría perjudicar directamente a los peleadores.

Mauricio Sulaimán tiene en la mira a Zuffa Boxing de Dana White. Crédito: David Becker | AP

Según informó el portal especializado Boxing Scene, la OMB y la FIB tienen el interés de poder defender la tradición deportiva y así resguardar a los peleadores tal y como se ha venido realizando los últimos años.

“En una defensa unida contra los intentos de modificar las regulaciones federales que protegen a los boxeadores, la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo organizarán una convención conjunta sin precedentes en el otoño de 2026. Será para enfatizar por qué sus cinturones son importantes”, dice el texto.

Aunque el evento aún se encuentra en fase de planificación, se prevé que se realice en Orlando, Florida, de acuerdo con la información publicada por el mismo medio.

“La convención OMB-FIB probablemente se celebrará en Orlando, Florida, según informó un portavoz a BoxingScene. Se espera un anuncio oficial la próxima semana”, añadió el portal.

Dana White arrives to speak before Republican presidential nominee former President Donald Trump at a campaign rally at Madison Square Garden, Sunday, Oct. 27, 2024, in New York. (AP Photo/Evan Vucci)

Zuffa Boxing fue presentada oficialmente hace apenas unas semanas y tiene ambiciosos planes como el de organizar al menos 12 eventos durante el 2026. Su enfoque es el de replicar el modelo de la UFC donde todo lo relacionado con el organismo es controlado internamente.

Por ahora, no se ha confirmado la participación del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ni de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). De hecho, Boxing Scene adelantó que ambos organismos podrían mantenerse al margen del encuentro.

“En este momento, la AMB y el CMB, que han aceptado fondos de patrocinio del Riyadh Season, de Turki Al-Alshikh, no forman parte del evento del próximo año”, señala el informe.

