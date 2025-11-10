Cruz Azul confirma la lesión de Kevin Mier y su adiós al Apertura 2025

Muy malas noticias para la Máquina de Cruz Azul luego de la Jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX luego de confirmarse que el arquero colombiano Kevin Mier sufrió una fractura en la tibia que lo alejará de la Liguilla del balompié azteca; esto como consecuencia de la fuerte entrada que recibió de Adalberto Carrasquilla durante el enfrentamiento ante Pumas de la UNAM en el Estadio Cuauhtémoc.

De acuerdo con la información suministrada por el periodista Adrián Esparza de TUDN, los estudios médicos realizados al guardameta fueron bastante negativos, detallando que la lesión lo dejará fuera no solo del cierre del Torneo Apertura 2025, sino también de la Liguilla, donde La Máquina esperaba contar con él como pieza clave.

La gravedad del golpe también le impedirá participar en la Copa Intercontinental de Qatar 2025, torneo internacional en el que Cruz Azul tiene previsto debutar el próximo 10 de diciembre frente al campeón de la Copa Libertadores, que saldrá del duelo entre Palmeiras y Flamengo.

Kevin Mier. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

Ante su ausencia, el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón recurrirá a Andrés Gudiño como sustituto en la portería. Los reportes médicos estiman que Mier necesitará al menos tres meses de recuperación, por lo que su regreso a las canchas podría darse hasta el próximo año en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Cruz Azul exige sanción

La directiva del cuadro celeste no planea quedarse de brazos cruzados ante este hecho y estarían planeando solicitar de manera formal ante la Liga MX una dura sanción contra Adalberto Carrasquilla por lo ocurrido; el principal objetivo será que sea inhabilitado hasta que Kevin Mier esté en condiciones de volver a jugar.

Aunque el mediocampista panameño pidió disculpas al término del encuentro, dentro del conjunto cementero hay molestia porque la acción únicamente fue sancionada con tarjeta amarilla. Desde la perspectiva de Cruz Azul, la falta merecía un castigo mucho más severo por la gravedad de las consecuencias.

Por su parte el director técnico de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez, advirtió en la conferencia de prensa posterior al partido que si La Máquina procede con la solicitud de inhabilitación, ellos también actuarán de la misma manera.

“Si Cruz Azul solicita una inhabilitación de Carrasquilla, Pumas hará lo mismo con José Paradela por la nueva lesión de ligamentos que sufrió José Juan Macías”, comentó.

La Máquina de Cruz Azul logró avanzar a la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras finalizar en la tercera posición de la tabla de clasificación con un total de 35 puntos acumulados producto de 10 victorias, cinco empates y dos derrotas, quedando justo por debajo de los Diablos Rojos de Toluca y los Tigres de la UANL.

