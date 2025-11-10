Julio César Chávez reflexiona sobre las adicciones de su hijo y su carrera frustrada

El histórico peleador y múltiple campeón mundial mexicano, Julio César Chávez, decidió reflexionar sobre la caída que tuvo su hijo Julio César Chávez Jr. con las adicciones y aseguró que este suceso se debe a la frustración que sintió el peleador durante toda su carrera por el trabajo que tenía que enfrentar en el cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó Julio César Chávez durante una entrevista ofrecida con Adela Micha en el canal La Saga, donde habló sobre todo lo que tuvo que atravesar su hijo y cómo eso lo llevó a refugiarse en las drogas.

“Yo pienso que sí. Yo pienso que es por eso que él consumía drogas, ¿me entiendes? Porque él vio cómo se le fue destruyendo su carrera por el maldito vicio”, reconoció el campeón mexicano al referirse sobre si su hijo se arrepentía de las decisiones que terminaron afectando su carrera.

Julio César Chávez operado con éxito del riñón. Crédito: Marcos Domínguez | Imago7

El excampeón mundial recordó que en su momento veía en su hijo un talento incluso superior al de Saúl “Canelo” Álvarez. Para él, Chávez Jr. tenía todo para convertirse en la gran figura del boxeo mexicano, pero la falta de disciplina y las malas decisiones lo apartaron del camino.

“Él quería, pero no podía. Él quería, pero no podía. Y no pudo. Y en el pecado llevó la penitencia. Y el otro muchachito, con su disciplina, con su coraje, con su perseverancia (sí lo logró). Un peleador machaquista, machaquista, machaquista”, agregó el mexicano en sus declaraciones.

Es importante recordar que Chávez Jr. logró a conquistar un título mundial del peso medio. Sin embargo, su reinado fue breve debido a que perdió este cinturón en el año 2012 frente a Sergio “Maravilla” Martínez. Posterior a eso su carrera no volvió a levantar, afectada por las adicciones y los problemas personales que lo alejaron de la élite.

Julio César Chávez también afirmó en sus palabras que su hijo se adentró en las drogas para escapar de la realidad que no podía afrontar. Sin embargo, también celebró que actualmente ha logrado mantenerse limpio durante más de un año.

Julio César Chávez Jr. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Es por eso que él no ha podido dejar la mierd, ¿me entiendes? Bueno, ya ahorita tiene un año y feria batallando, pero ahí está. Es por eso, porque él quiere evadir su realidad”, agregó.

Hoy en día, Chávez Jr. continúa trabajando en su recuperación, mientras su hermano Omar Chávez se encuentra internado en una clínica de rehabilitación. A pesar de todo lo vivido, el ídolo del boxeo asegura que lo único que desea es ver a sus hijos sanos y lejos de las adicciones.

“Pero así es la vida. Mientras mis hijos estén sanos, yo estoy feliz. Yo ya les dije a los dos, ‘ya, loco, ya estoy cansado, cabrón’, les digo. Ya he llorado mucho”, concluyó Chávez.

