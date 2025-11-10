Dua Lipa sorprendió en La Bombonera y vivió el Superclásico Boca-River

La Bombonera volvió a convertirse en el epicentro del fútbol argentino con una visita inesperada: Dua Lipa. La cantante británica presenció el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025.

La artista, ícono global de la música pop, fue vista ingresando al Estadio Alberto J. Armando junto a parte de su equipo. Más tarde, las cámaras la captaron instalada en uno de los palcos, disfrutando del ambiente electrizante que caracteriza al duelo más histórico del país.

El Superclásico sumó así un toque adicional de glamour con la presencia de la estrella, quien se encuentra en Buenos Aires por compromisos artísticos. Su visita generó revuelo en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron imágenes del momento.

Tras el triunfo 2-0 de Boca, el club compartió una fotografía de Dua Lipa posando junto a Juan Román Riquelme, presidente de la institución, imagen que terminó de sellar una noche redonda para los hinchas locales.

