Mike Johnson urge a votar la reapertura del gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pidió este lunes a los legisladores que regresen a Washington D.C. para votar la iniciativa que pondría fin al cierre del Gobierno federal, que ya lleva 40 días paralizado.

Johnson, republicano por Luisiana, explicó que emitirá una convocatoria formal con 36 horas de antelación en cuanto el Senado complete su votación final sobre el proyecto.

“En el momento mismo en que ellos (el Senado) realicen la votación final, llamaré a todos los miembros de la Cámara para que regresen a Washington lo antes posible”, declaró durante una rueda de prensa en el Congreso.

El llamado se produce luego de que ocho senadores demócratas se unieran a los republicanos el domingo para aprobar un voto de procedimiento que acerca al país a la reapertura del Gobierno.

Esta medida, que busca extender el financiamiento federal hasta el 30 de enero, será votada nuevamente por el Senado antes de pasar a la Cámara baja.

La nueva versión del proyecto recoge acuerdos bipartidistas alcanzados durante las últimas semanas y sustituirá la resolución temporal aprobada en septiembre. Una vez ratificada por ambas cámaras, deberá ser firmada por el presidente Donald Trump.

Johnson agradeció públicamente a los senadores demócratas que apoyaron el avance del texto, afirmando que “hicieron lo correcto”, y exhortó a sus colegas demócratas en la Cámara a seguir el mismo camino.

“Durante un futuro previsible, nos esperan largas jornadas y largas noches para recuperar todo el tiempo perdido que nos fue impuesto”, dijo.

Calendario tentativo

Según reportó NBC News, Johnson presentó a su bancada un calendario tentativo que contempla votar el miércoles, dependiendo de la rapidez con que el Senado actúe.

Antes de esa votación, la Cámara tomará juramento a la representante electa Adelita Grijalva, demócrata por Arizona, quien ganó una elección especial el 23 de septiembre. Después, los legisladores debatirán la regla que habilitará la aprobación final del acuerdo del Senado, tras lo cual volverán a sus distritos.

Si se cumple el calendario previsto, el Congreso podría reabrir el Gobierno federal en los próximos días, cerrando el episodio más prolongado de parálisis administrativa en la historia del país.

