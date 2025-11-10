Oscar Isaac dice que volvería a Star Wars si Disney logra “no sucumbir ante el fascismo”

El actor Oscar Isaac reveló que no está tan abierto a la posibilidad de trabajar nuevamente con Disney para una nueva película de ‘Star Wars’.

Isaac dijo en una entrevista para GQ que si bien había dicho en el pasado que podría considerar participar en una nueva película de Star Wars, ahora no está tan seguro.

“Sí. Quise decir que estaría abierto a eso, aunque ahora mismo no estoy tan abierto a trabajar con Disney. Pero si pueden resolver sus conflictos y, ya sabes, no sucumbir al fascismo, sería genial”, dijo el actor. De acuerdo con la revista estas declaraciones ocurrieron dos días después de que ABC, empresa perteneciente a Disney, decidió suspender el programa de Jimmy Kimmel debido a los comentarios del cómico sobre el asesinato del activista de derechas Charlie Kirk.

La decisión de Disney fue fuertemente criticada por la industria del entretenimiento y esta acción fue considerada un acto de censura en medio de un polarizado clima político en Estados Unidos. Tras la polémica y el boicot a Disney, el programa fue restituido.

Isaac, quien protagoniza la nueva versión de ‘Frankenstein’ de Netflix y dirigida por Guillermo del Toro, aseguró que si estos cambios ocurren podría considerar regresar a Disney.

“Pero si esos cambios ocurren, estaría abierto a tener una conversación sobre una galaxia muy lejana. O cualquier otra cosa”, dijo Isaac. Este comentario de Isaac se produjo en medio del calor de la indignación por la suspensión del programa de Kimmel, que fue devuelto a la parrilla pocos días después en respuesta a las críticas.

Tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, durante un evento público en la Universidad de Utah, Jimmy Kimmel abordó el tema en su programa con el siguiente comentario: “Este fin de semana vimos una nueva bajeza: la pandilla MAGA hizo hasta lo imposible por mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos y, de paso, aprovecharon para sacar rédito político”, dijo Kimmel.

Actualmente Isaac disfruta del éxito de la nueva película de terror gótico ‘Frankenstein’, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro y que es una adaptación de la novela clásica de Mary Shelley. El actor de origen guatemalteco interpreta al científico Víctor Frankenstein mientras que Jacob Elordi da vida al incomprendido monstruo en el que se basa la historia. Aunque no hay ningún anuncio oficial, la cinta se perfila para los premios Oscar del 2026.

