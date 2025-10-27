Guillermo del Toro se niega a usar Inteligencia Artificial en sus películas: “Preferiría morir”

El director de cine mexicano Guillermo Del Toro ofreció su contundente opinión sobre el uso de la Inteligencia Artificial generativa en películas.

Durante una entrevista con NPR, Guillermo Del Toro rechazó la idea de usar en sus proyectos inteligencia artificial, especialmente IA Generativa que se caracteriza por producir contenido audiovisual como imágenes y audio a través de analisis de datos.

El director de éxitos como ‘Frankestein’, ‘Shape of Water” y ‘Pinocchio’ se mostró contundente al manifestar que no usará esta herramienta en ninguno de sus proyectos.

“IA, particularmente la IA generativa — no estoy interesado, y nunca estaré interesado. Tengo 61 años y espero poder mantenerme desinteresado en usarla de cualquier manera hasta que muera… Hace unos días, alguien me escribió un correo electrónico que decía, ‘¿Cuál es tu postura frente a la IA?’. Y mi respuesta fue bastante corta. ‘Preferiría morir’, dije”, enfatizó.

Guillermo Del Toro, cuya película más reciente es la adaptación de ‘Frankestein’ protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaacs, se ha pronunciado en el pasado en contra de este tipo de tecnologías y ha defendido su idea de hacer películas de una manera tradicional y más realista.

El cineasta aseguró que su película ‘Frankenstein’ busca establecer un paralelismo con quienes promueven el uso de la inteligencia artificial: “Es alguien un poco ciego, que crea algo sin pensar en las consecuencias. Y creo que necesitamos hacer una pausa y reflexionar hacia dónde nos dirigimos”.

Durante la conferencia de prensa en el Festival de Cine de Venecia, Guillermo del Toro se refirió al uso del CGI en ‘Frankestein’.

“Tenemos efectos digitales, pero solo los utilizamos cuando los límites de la física no tienen una solución sencilla”, dijo el cineasta en la conferencia. Durante su participación en un panel de la comic- con de San Diego junto con George Lucas, el cineasta aseguró que “no se puede hacer arte con una aplicación”.

“Una de las cosas que encuentro opresivas es gente diciendo que puedes hacer arte con una aplicación. Lo siento, pero no puedes”, dijo.

El uso de la Inteligencia Artificial ha empezado a popularizarse en la industria del cine, lo que ha generado un fuerte debate entre los que defienden el uso de la herramienta y los que les parece que afecta el trabajo de actores y demás trabajadores de la industria.

