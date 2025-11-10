Rosalía rompió récord en Spotify con el lanzamiento de ‘Lux’

El pasado viernes 7 de noviembre, la cantante española Rosalía lanzó su álbum ‘Lux’, el cuarto de su carrera. En sus primeras 24 horas disponible en Spotify, la artista logró 42.1 millones de reproducciones.

Con este cifra, Rosalía marcó un nuevo récord en la plataforma para una artista femenina en español. Antes el récord lo tenía la colombiana Karol G, pues en 2023 logró reunir 32 millones de reproducciones durante las primeras 24 horas del lanzamiento de ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’.

Además del récord de reproducciones durante las primeras 24 horas en Spotify, la cantante española también ha logrado posicionar 14 de las 15 canciones del álbum en el top 100 global diario de Spotify, cinco de ellas son parte del top 20.

El álbum generó mucha intriga desde el lanzamiento de su nombre y portada hace unas semanas, incluso, Rosalía hizo una aparición especial en la Gran Vía de Madrid, España, que ocasionó mucho revuelo en la zona porque cientos de fanáticos la seguían.

La nueva propuesta de la española incluye colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de Londres, pues la fusión con ópera y música clásica son claves en estas composiciones. Además, canta en 14 idiomas diferentes a lo largo del disco, incluyendo español, catalán, inglés, italiano, latín, alemán, ucraniano, árabe y mandarín.

Como presenta canciones en varios idiomas, ‘Lux’ también se ha convertido en el primer álbum en Spotify en tener traducciones en vivo a través de MusixMatch.

El álbum también ha recibido muy buenas reseñas de la crítica, por ejemplo, la revista ‘The Rolling Stone’ le dio cinco estrellas y escribió: “Suena como absolutamente nada más en la música en este momento”. La misma revista también aseguró que es “un álbum que ninguna otra estrella del pop podría haber hecho”.

Por los momentos no ha anunciado una gira oficial, aunque muchos fanáticos están a la espera de lo que podrá ser, pues seguramente incluirá orquesta en vivo.

Sigue leyendo:

• Rosalía podría enfrentar costosa multa por promocionar sin permiso su álbum en Madrid

• Rosalía disfruta Ciudad de México comiendo pozole, enfrijoladas y tacos

• Rosalía felicita a un fan al que inspiró a terminar sus estudios