Se estrella en Florida avión que transportaba ayuda para damnificados del huracán Melissa

Un avión que transportaba ayuda para los damnificados del huracán Melissa en el Caribe se estrelló este lunes en una zona residencial de Florida tras partir del aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami, donde las autoridades estadounidenses aún buscan víctimas o sobrevivientes.

La aeronave de turbohélice, de tamaño pequeño y con una cifra desconocida de tripulantes, se estrelló en la ciudad de Coral Springs, en la zona metropolitana de Fort Lauderdale, donde el Departamento de Bomberos respondió a las 10:19 a.m., hora local, según informó el Ayuntamiento en el último reporte del hecho.

“Hasta ahora, la escena aún está activa. Estamos confirmando que un accidente de avión ocurrió en esta ubicación y hay un número desconocido de víctimas en este momento. Al momento de este reporte, ninguna casa padeció daños mayores”, señaló el informe.

Autoridades explicaron a las televisoras locales que el avión despegó del aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale con insumos para los afectados en Jamaica por Melissa, el huracán más potente de la actual temporada del Atlántico y que el 28 de octubre tocó tierra en la isla caribeña como categoría 5.

El huracán Melissa, el tercero más intenso jamás registrado en el Atlántico, dejó más de 80 muertos en Jamaica, Haití, República Dominicana y Panamá, además de más de 3.5 millones de damnificados en Cuba, por lo que hubo una respuesta comunitaria de los residentes de Florida, que alberga a diáspora de estos países.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos están cooperando con la investigación del incidente en Coral Springs.

