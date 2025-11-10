Trump amenaza con reducir salarios a controladores aéreos que no se presenten

El presidente Donald Trump advirtió este lunes que reducirá el salario de los controladores aéreos que no se presenten a trabajar durante el cierre del gobierno, al que calificó de “farsa demócrata”, según un mensaje publicado en Truth Social.

“¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, AHORA MISMO! Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo”, anunció el mandatario en su publicación.

Trump también afirmó que los empleados que se ausentaron “no se unieron para ayudar a los EE. UU. contra el FALSO ATAQUE DEMÓCRATA que solo buscaba perjudicar a nuestro país”.

El presidente prometió, en cambio, una bonificación de $10.000 dólares para aquellos “grandes patriotas” que continuaron trabajando durante la paralización parcial de la administración federal.

Trump agregó que los controladores que no cumplieron con sus funciones “tendrán una mancha negativa” en su expediente y sugirió que podrían ser reemplazados “por verdaderos patriotas, quienes harán un mejor trabajo con el nuevo equipo de última generación”, aseguró.

El mandatario también criticó la gestión de su predecesor, Joe Biden, a quien acusó de haber “malgastado miles de millones de dólares intentando arreglar chatarra obsoleta”, y añadió que su administración se encuentra “en proceso de adquirir el mejor equipo del mundo”.

“Una vez más, a nuestros grandes patriotas estadounidenses, ¡DIOS LOS BENDIGA! ¡Les enviaré su dinero en cuanto pueda! A todos los demás, ¡PRESÉNTENSE A TRABAJAR INMEDIATAMENTE!”, concluyó Trump en su mensaje.

Crisis por escasez de controladores

El mensaje de Trump se produce en medio del cuarto día consecutivo de recortes en el tráfico aéreo estadounidense debido a la falta de controladores. Según el Departamento de Transporte, más de 1.600 vuelos fueron cancelados este lunes y las demoras superaron las 3.300.

“Solo se pondrá peor”, advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy, mientras la crisis amenaza con extenderse hacia el fin de semana de Acción de Gracias, uno de los periodos de viajes más concurridos del año.

La Administración Federal de Aviación (FAA) redujo desde el viernes hasta en un 10 % el tráfico aéreo para aliviar la carga sobre las torres de control. La Asociación Nacional de Controladores Aéreos (NATCA) advirtió que los profesionales siguen operando con 3.800 controladores menos de los necesarios.

“El pasado fin de semana, los controladores aéreos garantizaron que más de 7,3 millones de pasajeros llegaran a tiempo”, señaló el presidente de NATCA, Nick Daniels, quien pidió al Congreso acelerar los acuerdos de financiación para reabrir el gobierno antes de que se agrave la crisis.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Trump propone redirigir dinero de Obamacare directamente a los ciudadanos, ficha de tranque tras cierre de gobierno

• Cierre detiene ayuda para calefacción de hogares afectando a 1.5 millones de neoyorquinos

• Más de 2.000 vuelos se cancelaron este domingo en EE.UU. por el cierre del gobierno