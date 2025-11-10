Subsecretario de Estado sobre Petro: “Se autodescribe como un nuevo Bolívar, y no lo es”

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, criticó este lunes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al afirmar que “se autodescribe como un nuevo Bolívar y no lo es” y lo acusó de buscar protagonismo político enfrentándose a Washington.

Durante una conferencia virtual, Landau lamentó la actitud del mandatario colombiano y lo acusó de utilizar un discurso “anticuado” basado en la confrontación con Estados Unidos.

“Es muy triste para mí ver las declaraciones constantes del presidente actual de Colombia que se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es”, dijo el funcionario.

Según el subsecretario, Petro ha buscado fortalecer su liderazgo “criticando a Estados Unidos” e imitando al Libertador Simón Bolívar.

“Cuando un supuesto líder se pone solamente a criticar a Estados Unidos y quiere basar su popularidad política en una retórica ya muy cansada, siempre lleva a la miseria en vez de llevar a la prosperidad”, expresó Landau.

El subsecretario rechazó además los informes publicados por medios colombianos que mencionan un supuesto plan de la Casa Blanca para encarcelar a Petro. “Como se sabe, no hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios, con todos mis respetos a mis amigos periodistas”, afirmó.

Apoyo a la estrategia de Trump

Durante su intervención, Landau defendió la política antidrogas de la Administración Trump, que considera el tráfico de estupefacientes como una “cuestión de seguridad nacional”. Explicó que el cambio de enfoque —de un modelo judicial a uno militar— busca resultados más efectivos.

“Estados Unidos tiene muy a la vista la meta del presidente Trump de combatir de manera muy efectiva el narcotráfico. Invitamos a todos los líderes y pueblos de la región a unirse con nosotros y combatir esta amenaza común”, añadió.

La ofensiva estadounidense, que comenzó en septiembre en el Caribe y fue extendida al Pacífico, ha dejado más de 70 muertos y una veintena de embarcaciones destruidas, de acuerdo con datos oficiales.

Este lunes, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó sobre un nuevo ataque en el Pacífico Oriental contra dos “narcolanchas”, dentro de la misma operación.

Con información de EFE.

