Gustavo Petro advierte a Trump tras ataques en el Caribe: “No despierten al jaguar”

El presidente de Colombia Gustavo Petro lanzó este sábado una advertencia a su homólogo estadounidense Donald Trump tras los recientes ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, según Washington, transportaban droga.

“Como dice la leyenda, el jaguar va a despertar si el águila dorada se atreve a atacar el cóndor”, declaró el mandatario durante su discurso en la III Cumbre Social de los Pueblos de Latinoamérica y el Caribe, celebrada en Santa Marta.

Petro señaló que “aún se puede hablar con Estados Unidos”, pero insistió en que el diálogo debe ser “de tú a tú, entre iguales y sin arrodillarse”.

En su intervención, el presidente colombiano instó a la Casa Blanca a detener sus operaciones militares en la región y lanzó un mensaje directo: “No despierten al jaguar”, dijo, en referencia a la fuerza de los pueblos latinoamericanos.

El jefe de Estado aseguró que los ataques norteamericanos han dejado más de 70 muertos. Según Petro, las víctimas eran “gente pobre, obreros de un comercio ilícito que determina el mundo”.

En ese contexto, hizo un llamado a revivir la Gran Colombia, una federación que unió en el siglo XIX a varios países de la región bajo el liderazgo de Simón Bolívar.

“¿Por qué no organizamos, desde las bases sociales, sin pedir permiso, los comités de una Constituyente entre los países que formamos la Gran Colombia?”, propuso Petro.

Argumentó que esa unión “podría ser la solución a los problemas internos” que enfrentan las naciones vecinas.

El mandatario también acusó a Estados Unidos de intentar boicotear la IV Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, que se desarrollará en Santa Marta a partir del domingo.

Petro afirmó que Washington habría pedido a líderes europeos y latinoamericanos “que no asistieran” al encuentro, al que fueron convocados representantes de 60 Estados —27 europeos y 33 latinoamericanos—.

Durante su discurso, el presidente colombiano se refirió además a la situación en Palestina, un tema en el que ha mantenido una postura crítica hacia Israel. Recordó que en la pasada Asamblea General de la ONU “solo Trump y Netanyahu se quedaron completamente solos”, y celebró el apoyo internacional a la causa palestina.

Petro sostuvo que el aislamiento de Estados Unidos e Israel demuestra que “ha muerto la democracia” y que el mundo vive una crisis derivada de “un sistema productivo llamado capitalismo”.

“Lo que estamos viendo en Gaza va a pasar en el sur. Nos están mostrando su barbarie, su manera en adelante de actuar”, dijo.

