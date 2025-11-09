Sexagenario muere tras resbalar desde el borde del Gran Cañón

Un trágico accidente en la Reserva Hualapai del Gran Cañón, Arizona, resultó en la muerte de un hombre de 65 años luego de resbalar del borde de Guano Point, un popular mirador del sector occidental el pasado jueves, precipitándose una distancia superior a los 30 metros, informaron las autoridades locales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Mohave coordinó la respuesta de emergencia y se desplazó al lugar para llevar a cabo una compleja operación de recuperación, y brindó apoyo a las autoridades de la Nación Hualapai.

Un equipo especializado en búsqueda y rescate logró localizar al turista sin vida a unos 40 metros de profundidad. El cuerpo se encontraba en una zona de difícil acceso, sobre una acumulación de fragmentos de roca dentro del cañón, informó ABC News.

Proceso de autopsia e identificación de la víctima

Posteriormente, el cuerpo fue transportado oficialmente a la Oficina del Médico Forense del Condado de Mohave para el proceso de identificación formal y la autopsia correspondiente. La identidad del sexagenario no se ha revelado públicamente, a la espera de notificar a sus familiares.

La Oficina del Sheriff agradeció la colaboración del Departamento de Policía de la Nación Hualapai, el Departamento de Bomberos de la Nación Hualapai, y el personal de seguridad del complejo turístico Grand Canyon West.

Guano Point es una zona turística de gran afluencia, reconocida por sus vistas panorámicas del Gran Cañón, destaca ABC News. El área está administrada por la Grand Canyon Resort Corporation, que opera en el Borde Occidental, dentro de los límites territoriales de la Nación Hualapai.

Las autoridades han sido enfáticas al advertir a los visitantes la importancia de tener las precauciones al acercarse a los bordes y acantilados naturales del Gran Cañón. Los terrenos presentan riesgos significativos debido a su geografía escarpada.

