Director de Miss Universe México desmiente detención en Tailandia

El director del Miss Universe México, George Figueroa, desmintió los reportes de que había sido detenido en Tailandia durante los días previos al certamen Miss Universo que se celebrará en el país asiático.

Figueroa aseguró que los reportes de una supuesta detención son “fake news” y pidió a las personas no prestar atención a informaciones que no sean emitidos por la delegación que acompaña a Miss México, Fátima Bosch.

“No le den foco a este tipo de noticias”, reiteró Figueroa a través de sus historias de Instagram.

Los rumores indicaron que representantes de la delegación de México en el Miss Universo, incluyendo Figueroa, fueron detenidos luego de que el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, descubriera que uno de los patrocinadores de Miss Universe México era un casino online, una actividad que está totalmente prohibida en Tailandia.

La polémica ha acompañado a México durante las actividades preliminares del Miss Universo de este 2025. La controversia se desató durante el evento de imposición de bandas donde Itsaragrisil enfrentó públicamente a Fátima Bosch y le reclamó por supuestamente no publicar contenido sobre Tailandia en sus redes sociales. Miss México le respondió que se trataba de un malentendido. Sin embargo, el director asiático la llamó “cabeza hueca” y luego llamó a seguridad, lo que llevó a Bosch a salirse de la sala en compañía de otras candidatas que salieron en solidaridad.

Esto causó una fuerte polémica en el certamen Miss Universo. Fátima Bosch denunció ante la prensa haber sido víctima de maltrato verbal por parte de Nawat y fue respaldada por otras misses. Bosch recibió el respaldo también de la actual Miss Universe Victoria Kjær Theilvig y otras figuras del entretenimiento en Latinoamérica. Fátima Bosch fue aplaudida por defenderse ante los ataques y denunciar públicamente el abuso del cual fue víctima.

Figueroa reconoció en una entrevista con el programa ‘De primera mano’ que hubo diferencias con Nawat y afirmó que el director incurrió en faltas de respeto. “La directriz tiene que seguir una: la del respeto. Él definitivamente no la tiene, no conoce el respeto ni el movimiento que ha causado Fátima Bosch. No comulgamos de la misma forma, y a partir de ahí empezamos a tener las diferencias. Pero sentirnos respaldados por Miss Universo es lo más importante”, señaló.

Sigue leyendo:

Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, apoya a Fátima Bosch tras insultos de Nawat Itsaragrisil

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, se disculpa tras discusión con Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, se disculpa tras discusión con Fátima Bosch