Miss Universe México asegura que Fátima Bosch “seguirá adelante” en el Miss Universo

La organización Miss Universe México aseguró que su representante, Fátima Bosch, continuará en su camino al Miss Universo 2025 que este año se celebrará en Tailandia. Esto ocurre luego de que Fátima Bosch denunció haber sido víctima de maltrato verbal por parte de Nawat Itsaragrisil, director del Miss Universo Tailandia.

Miss Universo aseguró que Fátima Bosh se encuentra bien y continuará adelante en el Miss Universo, que se celebrará el próximo 21 de noviembre. Las candidatas se encuentran en Tailandia desde hace varios días participando en las actividades preliminares del certamen.

“Fátima está bien. Más fuerte que nunca, profundamente conmovida y emocionada por el cariño que ha recibido de México y del mundo. Con la frente en alto y el corazón firme, seguirá adelante con la certeza y la convicción de ser la voz de quienes no la tienen”, escribió la organización en una publicación en su cuenta de Instagram.

Fátima Bosch vivió un desagradable momento cuando Itsaragrisil la increpó fuertemente durante la imposición de bandas y la acusó de presuntamente no querer publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales. Bosch aseguró que se trataba de un malentendido, pero en medio de la discusión Itsaragrisil la llamó “cabeza hueca” e incluso llamó a seguridad. Bosch abandonó la sala y varias de las candidatas amagaron con también salir del salón en solidaridad con la mexicana pero el director de Miss Universe Tailandia les digo que si querían continuar en el certamen se mantendrían en sus asientos.

La reina de belleza mexicana dijo ante la prensa que fue víctima de maltrato verbal por parte del empresario asiático y se negó a tolerar este tipo de situaciones. Tras la discusión, que rápidamente se viralizó en redes sociales, Miss Universe México rechazó lo ocurrido con su representante.

“Lo sucedido hoy con @fatimaboschfdz en Tailandia es inaceptable. Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada o humillada. (…) El comportamiento de una persona que no pertenece a MU no representa a nuestra amada organización Miss Universe, ni refleja el espíritu de unión y respeto que defendemos”, escribió la organización.

Nawat Itsaragrisil dio su versión de los hechos y aseguró que se disculpó con las candidatas que estaban en la sala. Sin embargo, no ofreció una disculpa directamente a Fátima Bosch.

