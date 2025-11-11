Familias demandan a Camp Mystic por negligencia durante las mortales inundaciones en Texas

El campamento cristiano Camp Mystic recibió demandas de familiares de varios campistas y dos monitoras que murieron en el local debido a las inundaciones de Texas en julio por negligencia.

Una de las tres demandas, presentada el lunes, incluye a los familiares de cinco campistas: Anna Margaret Bellows, Lila Bonner, Molly DeWitt, Lainey Landry y Blakely McCrory, así como las dos consejeras, Chloe Childress y Katherine Ferruzzo.

“Hoy, las campistas Margaret, Lila, Molly, Lainey y Blakely deberían estar cursando tercer grado, y las monitoras Chloe y Katherine, su primer año en la Universidad de Texas. Todas han fallecido”, señala la demanda.

Todas las familias buscan una indemnización de al menos un millón de dólares. Las demandas nombran a Camp Mystic y entidades relacionadas, incluyendo dos acusados adicionales: William Neely Bonner III y Seaborn Stacy Eastland, informó ABC News.

Las demandas alegan “negligencia grave” y “desprecio imprudente por la seguridad”, calificando el evento como un “desastre autoinfligido”. Se enfatizó que los responsables del campamento “se centraron en las ganancias en lugar de la seguridad”, además de tomar “decisiones catastróficas con respecto a la ubicación de las cabañas” y mantener políticas inseguras, incluyendo una supuesta orden de “nunca evacuar”.

Una persona observa los daños al edificio principal del Campamento Mystic, situado a orillas del río Guadalupe, después de que una crecida repentina azotara la zona en Hunt, Texas. (Foto: Julio Cortez/ AP)

Denuncian que el campamento se negó a asumir responsabilidades

Formalmente, se acusó al campamento de negarse a aceptar cualquier responsabilidad por sus acciones, y en cambio, culparon “desafiantemente de esta tragedia a ‘un acto de Dios'”.

“Nuestros clientes han interpuesto esta demanda para exigir justicia y que se haga justicia. El Campamento Mystic incumplió su principal obligación de garantizar la seguridad de sus campistas y monitores, y como consecuencia, varias niñas fallecieron. Esta acción legal busca la transparencia, la responsabilidad y asegurar que ninguna otra familia pase por lo que estos padres sufrirán ahora el resto de sus vidas”, indicó la demanda.

Demandas adicionales contra el campamento

Se presentaron otras dos demandas adicionales. Una por los padres de la campista de 8 años Eloise “LuLu” Peck, que alegaba que las muertes ocurrieron “después de que, como era de esperar, el río creciera rápidamente y las aguas de la inundación arrasaran lo que el Campamento Mystic sabía que era una zona vulnerable y baja del campamento”. La tercera demanda fue presentada por el padre de Ellen Getten, de 9 años.

Las demandas alegan que los demandados “sabían que las instalaciones del campamento estaban ubicadas en una zona inundable, conocían el historial de inundaciones repentinas en el condado de Kerr, conocían los repetidos eventos de inundación anteriores en el campamento y recibieron advertencias de familiares sobre el riesgo de inundación”.

En el trágico episodio, la crecida del río Guadalupe arrasó el campamento cristiano de verano para niñas, reportando la muerte de 25 personas, de las cuales 25 eran campistas, dos monitoras, así como la directora del campamento.

Sigue leyendo:

– Inundaciones podrían transformar Nueva York en menos de 60 años

– Gobierno de EE.UU. y la Iglesia católica anuncian ayuda económica para Cuba tras huracán Melissa

– Mexicano se electrocutó trabajando durante tormenta histórica en Nueva York: 5 huérfanos

